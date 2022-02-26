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Не вірте фейкам! Луганська область не здається

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Луганськ, Субота 26 лютого 2022 01:37
Не вірте фейкам! Луганська область не здається Фото: Сергій Гайдай розвінчав фейки про ситуацію в Луганській області (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Зараз в мережі поширюють фейки, в яких повідомляється, що нібито Сєвєродонецьк, Лисичанськ і Рубіжне більше не підкоряються Україні. Але це не відповідає дійсності.

Про це заявив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай на своїй сторінці в Facebook.

"Влада на місці, міста функціонують в нормальному режимі - наскільки це можливо в сучасних умовах", - зазначив Гайдай.

Він також підкреслив, що Гірське - це Україна! Але в мережі поширюють фейк, що нібито в Гірське заїхали російські танки.

Старобільськ - теж під захистом нашої армії. Крім того, сьогодні поблизу Старобільська українські артилеристи завдали втрат окупантам.

Українська артилерія розбила колону російської техніки, що готувалася до переправи через річку Айдар. Ворог прорвався через український кордон і намагався зайти з тилу, завдати удару і розірвати лінію оборони українських військ. В результаті загарбники зазнали втрат і відступили.

Трьохізбенка - це Україна. За словами Гайдая, бронегрупа російсько-окупаційних військ намагалася прорвати оборону українських військ в районі населеного пункту Трьохізбенко.

Українські воїни знищили 2 російських танки і 1 БМП і змусили ворога відступити.

Біловодськ - це також Україна. Сьогодні, опівдні в районі Біловодська, українські воїни дали бій російським окупантам. Наші підрозділи прорвали позиції загарбників і закріпили успіх контрнаступом.

"Зазнавши значних втрат, російські підрозділи рятуються втечею з поля бою в напрямку кордону РФ", - написав Гайдай.

Нагадаємо, 24 лютого, в Луганській області оголошено евакуацію жителів.

Ми також писали про те, що в Міністерстві внутрішніх справ України розповіли, по яких об'єктах були завдані ракетні удари.

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