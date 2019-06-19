В версиях смерти Тымчука нашли нестыковки (фото)

Дмитрий Тымчук погиб (РБК-Украина)

Специалисты объяснили, почему Тымчук не мог выстрелить в себя случайно

В Киеве, в собственной квартире обнаружили мертвым народного депутата, координатора группы "Информационное сопротивление" Дмитрия Тымчука. По предварительной версии полиции, Тымчук погиб от неосторожного обращения с оружием.

Якобы он чистил наградное оружие и выстрелил себе в голову. Эксперты уже сообщили, что пуля попала в лобную часть над левым глазом. В полиции также рассматривают версию умышленного убийства.

Военные специалисты, друзья и знакомые Дмитрия Тымчука пишут в социальных сетях, что боевой офицер не мог случайно выстрелить в себя во время чистки оружия. Перед этим он бы обязательно проверил бы оружие.

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Еще один факт, который наводит на сомнения, привел на своей странице журналист Данило Мокрик. Он отметил, что Дмитрий Тымчук был прилежным депутатом и регулярно посещал заседания Верховной Рады.

В то время, когда произошел роковой выстрел, шло заседание Рады, но Дмитрий Тымчук почему-то оказался дома и почему-то чистил оружие.

Скриншот поста (facebook.com/danylo.mokryk)

Кроме того, появилась информация о том, что в момент гибели Тымчук должен был находиться в Раде, так как его карточка была зарегистрирована.

Напомним, ранее мы писали о том, что появились новые детали о смерти народного депутата Дмитрия Тымчука.

А также рассказывали о том, что полиция назвала версии гибели Тымчука и открыла дело.