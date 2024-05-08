В очікуванні суду. За що сидить Коломойський і скільки років йому загрожує

8 травня в Національній поліції повідомили, що відомий український олігарх Ігор Коломойський підозрюється у тому, що замовив убивство адвоката . Інцидент стався ще 2003 року. Бізнесмену, який уже сидить у СІЗО по виробництвах від БЕБ та НАБУ, оголосили про новий епізод та вручили підозру.

Під час підготовки матеріалу було використано інформацію з офіційних та відкритих джерел, а також коментарі співрозмовників РБК-Україна у правоохоронних органах.

У яких злочинах підозрюють Ігоря Коломойського та чому у справі за 2003 рік не закінчився термін давності, – у матеріалі РБК-Україна .

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Справа проти Коломойського щодо ПриватБанку

2 вересня 2023 року СБУ та БЕБ заявили, що підозрюють Ігоря Коломойського у легалізації півмільярда гривень шляхом їхнього виведення за кордон. Усі махінації у цій справі він здійснював у період між 2013 та 2020 роками.

За п'ять днів – 7 вересня свою підозру Коломойському вже вручили детективи НАБУ. Вони звинуватили бізнесмена у заволодінні 9,2 мільярдами гривень. Злочин стався ще до 2015 року – він, будучи кінцевим бенефіціаром ПриватБанку, зобов'язав відомство виплатити офшорній компанії названу суму нібито на підставі зворотного викупу облігацій за завищеною вартістю. Офшор, своєю чергою, також належав Коломойському.

Третю підозру олігарху знову вручили співробітники БЕБ із СБУ. За їхньою інформацією, спільники бізнесмена підробили документи, згідно з якими Коломойський з березня 2013 по лютий 2014 року вніс на рахунок Привату 5,8 мільярдів гривень. Фіктивні платежі дозволили йому отримати вже реальні гроші – цю суму Коломойському виплатили в банку. Ними він розплачувався у своїй підприємницькій діяльності, розраховувався ними за кредити, переводив у готівку і виводив за кордон.

До речі, саме останню справу Коломойський коментував у Шевченківському суді. За його словами, підозри виглядають досить дивними. Виходить, у бюджеті Привату утворилася чимала діра, але ніхто цього не помітив.

"Уявіть, що з кінця періоду скоєного злочину, з лютого 2014 року по грудень 2016-го, коли відбулася націоналізація, щодня у касі здавалися папери і писалося, що там 10 млрд, а насправді було 4,2 млрд. І щодня сотні людей, які працюють у банку, підписували папери. Припустимо, є свідки, які сказали, що грошей не було, але за ці два роки та 10 місяців ці люди не завжди були на роботі, були інші люди, які теж були залучені та всі підписували", - заявив він.

Співрозмовники РБК-Україна у правоохоронних органах зазначають – справа про 9,2 мільярди розслідувалася кілька років. Загалом у виробництві близько 2,5 тисяч томів. Сьогодні олігарх сидить у СІЗО СБУ, на Аскольдовому провулку. У листопаді 2023 року Шевченківський районний суд продовжив запобіжний захід для олігарха з альтернативою виходу під заставу 3,7 млрд грн. У лютому 2024 року суд Києва залишив Коломойського під вартою до 25 квітня, зменшивши заставу до 2,4 млрд грн. 22 квітня суд ще раз продовжив запобіжний захід для Коломойського, знову зменшивши заставу – тепер вона становить 1,96 млрд грн.

Коломойського підозрюють у замовному вбивстві

8 травня Національна поліція повідомила, що Коломойському вручили чергову підозру, але цього разу не в економічному злочині. Його підозрюють у тому, що у 2003 році він замовив убивство адвоката, який відмовився з ним співпрацювати.

За даними слідства, 2003 року Коломойський вирішив нажитися на роботі металургійного заводу, але збори акціонерів якимось чином не дали йому цього зробити. Тому він звернувся до адвоката юридичної фірми, яка брала участь у загальних зборах акціонерів. Він вимагав від адвоката скасувати рішення зборів, але той йому відмовив. Олігарх став погрожувати, але адвокат стояв на своєму.

Бажаючи помститися, він залучив чотирьох членів злочинного угруповання через свою охоронну фірму. У серпні 2003 року у Феодосії вони зустріли адвоката, який посеред дня виходив із магазину. Нападники відразу ж стали бити чоловіка шматком арматури та ножем. Його поранили в груди, живіт та спину. Їх зупинила дружина адвоката, яка швидко викликала швидку допомогу і лікарям вдалося врятувати життя потерпілого.

За кілька днів нападників затримали, а пізніше посадили до в'язниці, давши їм від 6 до 12 років ув'язнення. Очевидно, інформація про те, хто був замовником злочину, тривалий час трималася в таємниці – відзначався вплив олігарха на різні провладні структури, зазначає співрозмовник РБК-Україна у правоохоронних органах.

"Дуже багато років чинилася протидія розслідуванню. У тому числі через зв'язки олігарха в тодішніх вищих органах влади та правоохоронних органах", - зазначає джерело.

За замах на вбивство, скоєне на замовлення, Коломойському загрожує від 15 років ув'язнення до довічного терміну.

Термін давності: скільки років ув'язнення може загрожувати Коломойському

Як тільки Нацполіція оприлюднила інформацію про чергову підозру Коломойському, у соціальних мережах одразу почали обговорювати термін давності злочину. Джерела РБК-Україна у правоохоронних органах зазначають – терміни не минули і Коломойського все ще можна судити у цій справі.

Співрозмовники зазначають, що у 2005 році Генеральна прокуратура України, якою на той момент керував Святослав Піскун, виносила ухвалу про залучення Коломойського як обвинуваченого у замаху на вбивство адвоката. Тоді ж до суду внесли подання про обрання олігарху запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Але з якихось причин того ж дня Генпрокуратура відкликала свою ж ухвалу, а потім взагалі скасувала її .

Пізніше, у 2013 році перед тим, як направити до суду обвинувальний акт щодо організованої групи, яка вчинила, у тому числі, цей злочин, орган досудового розслідування виділив в окрему постанову матеріали "про особу, в комерційних інтересах та на замовлення якої члени цієї групи робили зазначені злочини". Очевидно, йдеться про Коломойського.

"Тоді у потерпілого були спроби реанімувати справу щодо замовника замаху на його вбивство. Але його заяви з цього приводу залишалися без розгляду – Коломойський мав значний вплив та погрожував адвокату через інших осіб. Тому потерпілий тривалий час жив за кордоном", – розповідає співрозмовник РБК-Україна.

Щодо термінів – за статтею 49 КПК України, особа звільняється від відповідальності за особливо тяжкий злочин, якщо з моменту його скоєння минуло 15 років. З огляду на те, що злочин, у якому підозрюють Коломойського, було скоєно у 2003 році, термін притягнення до відповідальності мав закінчитися у серпні 2018 року .

Проте, у статті 49, пункті 3 йдеться про те, що термін давності переривається, якщо особа вчинила новий злочин. Враховуючи те, що Коломойський у 2013-14 роках, за підозрами БЕБ, вчинив ще один особливо тяжкий злочин, термін притягнення його до кримінальної відповідальності збільшується до 2028 року .

Варто також зазначити, що суд над Коломойським у цій справі має відбуватися у Криму, оскільки злочин був скоєний у Феодосії. Але оскільки півострів тимчасово окупували росіяни, у Вищій раді правосуддя мають вирішити, де розглядати справу Коломойського.

Також Верховний суд може вирішити об'єднати усі епізоди за підозрами БЕБ, НАБУ і тепер уже НП. Якщо цього не станеться, всі три справи й надалі розглядатимуться окремо і щодо кожної з них буде винесено рішення. Тим часом, у Нацполіції готуються до суду, де вирішуватиметься питання про запобіжний захід Коломойському.