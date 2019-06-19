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Началась зачистка: все детали смерти нардепа Тымчука

STYLERПроисшествия    19.06.2019 - 14:26
Началась зачистка: все детали смерти нардепа Тымчука
Дмитрий Тымчук (фото: РБК-Украина)

Дмитрий Тымчук погиб от пулевого ранения. В сети не верят в случайность

Дмитрий Тымчук застрелился у себя дома в среду, 19 июня. Об этом написал однопартиец нардепа от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко на своей странице в Twitter.

По словам Геращенко, депутат Верховной Рады Украины Дмитрий Тымчук получил смертельное ранение головы при чистке наградного пистолета.

На данный момент в доме нардепа работает следственно-оперативная группа. Подробности происшествия выясняются.

"Это огромная потеря для Украины, это потеря для фракции "Народный фронт", это был настоящий, честный, искренний, хороший человек, который многое сделал для интересов Украины", - подчеркнул Геращенко.

Началась зачистка: все детали смерти нардепа Тымчука

Дмитрий Тымчук умер в Киеве (скрин: twitter.com/Gerashchenko7)

Известно, что трагедия произошла в Днепровском районе столицы около 11:00.

Как пишет THE NEWSROOM, в среду в 12:15 в полицию поступило сообщение от гражданина Копытько А. В. Именно он сообщил, что к нему за помощью обратилась жена Тымчука, которая за час до того обнаружила своего мужа в квартире с огнестрельным ранением головы. Предварительно установлено, что во время чистки оружия депутат случайно выстрелил себе в голову из травматического пистолета Форт-17Р. Заметим, что этот пистолет приспособлен для стрельбы патронами, оснащенные эластичными пулями несмертельного действия и предназначен для самообороны гражданского населения.

На момент смерти народному депутату было 46 лет.

Началась зачистка: все детали смерти нардепа Тымчука

Дмитрий Тимчук (фото: uacrisis.org)

Люди, которые знали народного депутата, не могут поверить в трагедию и выражают соболезнования родным и близким Тымчука.

"Дмитрий Тимчук застрелился, Портнова возобновили профессором в университете Шевченко, в Харькове снова появился проспект Жукова... Прежде всего я сочувствую родным и близким Дмитрия. Это просто ужасно. Однако, что си происходит? У меня нет вопросов к тому, что новый Майдан будет. Вопрос лишь в том, насколько быстро и какой ценой? " - написал в Facebook ученый Антон Сененко.

Началась зачистка: все детали смерти нардепа Тымчука

Скриншот поста

"Дмитрий Тимчук ... Как же так, друг? Общались несколько дней назад, говорили о жизни и политике. Светлая замечательный человек, каких мало. Ты делал большую работу для Украины со своими коллегами из" Информационного сопротивления ". Как же тебя будет не хватать. Соболезнования родным, друзьям, соратникам по борьбе за свободную от российского оккупанта страну. Вечная память ... " - написал Александр Сочка.

Началась зачистка: все детали смерти нардепа Тымчука

Скриншот поста

В то же время многие пользователи сети не верят в то, что Тимчук застрелился сам. Об этом они пишут в комментариях под постом Мирослава Гая.

  • Ранение в голову. Это как же он чистил, у виска?
  • Началась зачистка
  • Це вбивство
  • Дуже шкода. Не вірю у випадковість!
  • Чистил наградное оружие и случайно застрелился? Профессиональный военный? Не верю!
  • "Застрелився під час чищення зброї" - у цю версію має хтось повірити? Це ж просто якась галіма дічь...Дуже жаль.
  • Не вірю, що сам.

Началась зачистка: все детали смерти нардепа Тымчука

Скриншот

  • Не вірю в випадковість.
  • Знову відомі люди почнуть стрілятися: то необережне поводження, то самогубство, то випадково хтось гранату кинув...
  • Багато знав...
  • Мастера начали действовать.
  • Хотя в жизни бывает всякое, но не верится вообще.

Началась зачистка: все детали смерти нардепа Тымчука

Дмитрий Тымчук умер в Киеве (скрин: facebook.com)

    Дмитрий Тымчук родился 27 июня 1972 года в российской Чите. Работал военным журналистом, имел звание подполковник запаса. Координировал группу "Информационное сопротивление", руководил общественной организацией "Центр военно-политических исследований". Был депутатом  Верховной Рады Украины восьмого созыва в составе фракции "Народный фронт".

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