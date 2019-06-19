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Полиция назвала версии гибели Тымчука и открыла дело

Новости » Происшествия    19.06.2019 - 15:17
Полиция назвала версии гибели Тымчука и открыла дело
Фото: Дмитрий Тымчук (Виталий Носач, РБК-Украина)

Правоохранители рассматривают несколько версий произошедшего

Полиция открыла уголовное производство по факту смерти народного депутата Дмитрия Тымчука. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

По словам главы Национальной полиции Сергея Князева, который находится на месте инцидента, правоохранители рассматривают несколько рабочих версий случившегося. Предварительно установлено, что у погибшего огнестрельное ранение головы.

"Сколько было выстрелов, не могу ответить - эксперты осматривают. Есть ряд рабочих версий, среди которых, возможно, несчастный случай, неосторожное обращение с огнестрельным оружием. Также рассматриваем версии криминального характера", - сообщил он.

Отмечается, что по факту гибели Тимчука полиция открыла уголовное производство по ст. 115 УК Украины - умышленное убийство.

Напомним, ранее стало известно, что в Киеве от огнестрельного ранения в голову умер нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук. Предварительной рабочей версией следствия было то, что депутат застрелился при чистке наградного оружия - пистолета. Пострадавшый с огнестрельным ранением был обнаружен в квартире на бульваре Перова.

РБК-Украина писало, что полиция начала опрашивать свидетелей по месту гибели Тимчука. На месте происшествия работали эксперты и криминалисты.

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