У версіях смерті Тимчука знайшли нестиковки (фото)

Дмитро Тимчук загинув (РБК-Україна)

Фахівці пояснили, чому Тимчук не міг вистрілити в себе випадково

У Києві, у власній квартирі виявили мертвим народного депутата, координатора групи "Інформаційний спротив" Дмитра Тимчука. За попередньою версією поліції, Тимчук загинув від необережного поводження зі зброєю.

Нібито він чистив нагородну зброю і вистрілив собі в голову. Експерти вже повідомили, що куля потрапила в лобову частину над лівим оком. У поліції також розглядають версію навмисного вбивства.

Військові фахівці, друзі і знайомі Дмитра Тимчука пишуть у соціальних мережах, що бойовий офіцер не міг випадково вистрілити в себе під час чищення зброї. Перед цим він обов'язково перевірив би зброю.

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Ще один факт, який наводить на сумніви, привів на своїй сторінці журналіст Данило Мокрик. Він зазначив, що Дмитро Тимчук був старанним депутатом і регулярно відвідував засідання Верховної Ради.

В той час, коли стався фатальний постріл, йшло засідання Ради, але Дмитро Тимчук чомусь опинився вдома і чомусь чистив зброю.

Скріншот поста (facebook.com/danylo.mokryk)

Крім того, з'явилася інформація про те, що в момент загибелі Тимчук повинен був перебувати в Раді, так як його картка була зареєстрована.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що з'явилися нові деталі про смерть народного депутата Дмитра Тимчука.

А також розповідали про те, що поліція назвала версії загибелі Тимчука і відкрила справу.