Тымчук застрелился в Киеве: все подробности

Фото: Дмитрий Тымчук (facebook.com/samopomich.ua)

Тымчук умер от огнестрельного ранения в голову

Нардеп Дмитрий Тымчук застрелился в Киеве сегодня, 19 июня 2019 года. Все подробности о гибели Тымчука - в материале РБК-Украина.

По факту гибели Тымчука открыто дело

Как сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев, по факту гибели Дмитрия Тимчука, которого сегодня обнаружили застреленным в собственной квартире, начато уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Тымчук застрелился: версии следствия

По предварительным данным, следствие рассматривает несколько версий гибели Тымчука. В частности, правоохранители не исключают, что гибель Тымучка - несчастный случай. Также рассматривается верстия, что причиной является неосторожное обращение с огнестрельным оружием.

"Также рассматриваем версии криминального характера. Есть гражданка, которая находилась с ним в квартире и которая сейчас дает показания. Собираем показания соседей. Нарушена ли обстановка квартире - осматриваем", - сообщил Князев.

Реакция на гибель Тымчука

Нардеп Александр Бригинец в Facebook прокомментировал информацию о гибели Тымчука. В частности, Бригинец выразил сомнение, что Тымчук погиб случайно.

"Погиб случайно при чистке оружия? Кто в это поверит! В зале (Верховной Рады, - ред.) говорят о зачистке ФСБ тех, кто много знал о российской агрессии", - написал он.

Нардеп от "Народного Фронта" Андрей Тетерук в эфире Еspreso.tv заявил, что гибель Тымчука не может быть самоубийством и отметил, что к гибели может быть причастна РФ.

Глава Верховной рады Украины Андрей Парубий выразил соболезнования в связи с гибелью нардепа Дмитрия Тымчука.

В полиции сообщили подробности гибели Тымчука

По данным полиции Киева, сегодня в 12:15 правоохранителям сообщили о том, что в квартире на бульваре Перова человек получил огнестрельное ранение, от которого скончался на месте. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, также там находятся начальник столичного главка и прокурор города Киева. Криминалисты проводят осмотр места происшествия, а следователи и оперативники опрашивают свидетелей и жителей дома.

Из-за гибели Тымчука в Раде состоялась минута молчания

В ходе заседания Верховной рады сегодня, 19 июня, нардепы почтили минутой молчания память Дмитрий Тымчука, который умер сегодня от огнестрельного ранения.

"Самопомич" выразила соболезнования из-за гибели Тымчука

Объединение "Самопомич" выразила соболезнования из-за гибели Дмитрия Тымчука.

"Надеемся на всестороннее и объективное расследование обстоятельств трагедии", - говорится в сообщении политсилы в Facebook.

Расследование гибели Тымчука

В комментари РБК-Украина спикер Национальной полиции Ярослав Тракало сообщил, что Тымчук скончался от огнестрельного ранения в голову. На данный момент, по его словам, следствие рассматривает версию, что Тымчук застрелился при чистке наградного оружия - пистолета.

Тымчук застрелился

О гибели нардепа от "Народного фронта" Дмитрия Тымчука сообщил в Twitter нардеп Антон Геращенко. По информации Геращенко, Тымчук погиб у себя дома в Киеве - при чистке наградного пистолета он нанес себе смертельное ранение. Тымчука обнаружила жена, которая и вызвала "скорую".

Дмитрий Тымчук: биографическа справка

Депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук являлся координатором группы "Информационное сопротивление", а также руководил общественной организацией "Центр военно-политических исследований". Тымчук входит в список из 322 граждан Украины, против которых Россия ввела санкции в ноябре 2018 года.

Тымчук стал известен благодаря освещению аннексии Крыма Россией и ситуации на Донбассе.

Образование Тымчук получил во Львовском высшем военно-политическом училище, где учился на факультете военной журналистики, служил в войсках противовоздушной обороны. Тымчук работал в штабе Нацгвардии, подразделениях Минобороны.