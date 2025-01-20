Вершковий суп з куркою: рецепт нескладної страви для вишуканого обіду чи вечері

Що потрібно для вершкового супу з куркою

Для того, щоб приготувати смачний суп з курятиною і вершками, необхідні такі інгредієнти:

вода - 2,5 л

вершки (жирність 15-20%) - 200 мл

курячі стегна мариновані - 450 г

макарони - 2 жмені

помідори - 100 г

болгарський перець - 150 г

цибуля - 100 г

часник - 2-3 зубчики

олія - для смаження

сіль - до смаку

перець горошком - 3-4 шт.

лавровий лист - 1 шт.

зелень петрушки - до смаку

Як готувати вершковий суп з куркою

Для того, щоб приготувати вершковий суп з куркою, покладіть мариновані по-домашньому курячі стегна в каструлю з товстими стінками та залийте м'ясо водою.

Варити курятину потрібно 15 хвилин, після чого бульйон необхідно злити та залити м'ясо чистою водою. Додайте до води сіль до смаку, перець горошком та лавровий лист. Варіть курячі стегна ще 20 хвилин.

Тим часом приготуйте засмажку. Цибулю почистьте і наріжте на маленькі кубики. Перець почистьте від насіння та плодоніжки та наріжте соломкою.

Помідори для вершкового супу потрібно помити та нарізати на кубики, а часник - почистити і пропустити через прес.

Розігрійте на пательні олію та обсмажте цибулю разом з перцем до розм'якшення, протягом 5 хвилин. Після цього вкиньте до інгредієнтів помідори та додайте часник.

Постійно перемішуючи овочі, готуйте засмажку ще протягом 5 хвилин. Після цього перекладіть її до бульйону з куркою. Також додайте до супу макарони та варіть страву близько 15 хвилин або менше, відповідно до сорту макаронів.

Дістаньте з супу відварену курку, наріжте її на невеликі шматочки, відділивши від кістки, та поверніть у суп. Влийте до страви теплі вершки та перемішайте інгредієнти. Перед подачею прикрасьте вершковий суп з курятиною подрібненою зеленню.