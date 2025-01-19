Ідеальна вечеря: рецепт овочевого рагу з фрикадельками на кожен день
Овочеве рагу з фрикадельками - невигадлива, але водночас ситна страва для обіду чи вечері. Завдяки поєднанню овочів та ароматних спецій рагу набуває неповторного смаку та аромату.
Про те, як готувати овочеве рагу з фрикадельками, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "Пан Фартух - прості рецепти".
Що потрібно для овочевого рагу з фрикадельками
Для того, щоб приготувати цю поживну і легку вечерю, необхідні такі інгредієнти:
- вода - 450 мл
- фарш - 300 г
- картопля - 800 г
- морква - 1 шт.
- цибуля - 1 шт.
- болгарський перець - 1 шт.
- горох (заморожений або свіжий) - 100 г
- томатна паста - 2 ст. л.
- олія - 2-3 ст. л.
- сіль - до смаку
- перець - до смаку
- паприка - до смаку
- зелень - до смаку
Як готувати овочеве рагу з фрикадельками
Приготування рагу розпочинається з фрикадельок. Для цього додайте в фарш трохи солі, перцю та паприки - проте не більше, ніж по 1 ч. л.
Фарш для фрикадельок можна використовувати будь-який, відповідно до своїх вподобань - для більш ситних виробів варто обирати фарш зі свинини, а для більш дієтичних - індичий або курячий.
Перемішайте інгредієнти, злегка відбийте фарш і сформуйте з маси фрикадельки розміром з волоський горіх. Щоб фарш не липнув до рук, змочіть долоні водою.
Як готувати фрикадельки (скриншот / Пан Фартух - прості рецепти)
Розігрійте олію в чавунній каструлі, викладіть фрикадельки та обсмажте їх до рум'яної скоринки з кожного боку. Тим часом почистьте і наріжте на маленькі кубики цибулю. Всипте цибулю до просмажених фрикадельок.
Почистьте і наріжте соломкою моркву, вкиньте її до інгредієнтів за 2 хвилини після цибулі. Перець помийте та наріжте соломкою, видаливши плодоніжку та насіння. Додайте перець до рагу, перемішайте страву і готуйте все протягом 5-7 хвилин.
Як готувати овочеве рагу з фрикадельками (скриншот / Пан Фартух - прості рецепти)
Після цього додайте томатну пасту, перемішайте страву і тушкуйте рагу декілька хвилин. Помийте, почистьте і наріжте кубиками картоплю, промийте шматочки в холодній воді.
До рагу всипте трохи солі, перцю та паприки, а тоді додайте картоплю та горох. Ретельно перемішайте інгредієнти та залийте страву водою так, щоб рідина повністю покривала овочі.
Накрийте посуд кришкою і готуйте рагу на слабкому вогні протягом пів години, до повної готовності картоплі. Готове рагу розкладіть по тарілках і за бажанням прикрасьте подрібненою зеленню.
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