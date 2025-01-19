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Ідеальна вечеря: рецепт овочевого рагу з фрикадельками на кожен день

Неділя 19 січня 2025 14:30
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Ідеальна вечеря: рецепт овочевого рагу з фрикадельками на кожен день Як готувати овочеве рагу з фрикадельками (скриншот / Пан Фартух - прості рецепти)
Автор: Людмила Рябухіна

Овочеве рагу з фрикадельками - невигадлива, але водночас ситна страва для обіду чи вечері. Завдяки поєднанню овочів та ароматних спецій рагу набуває неповторного смаку та аромату.

Про те, як готувати овочеве рагу з фрикадельками, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "Пан Фартух - прості рецепти".

Що потрібно для овочевого рагу з фрикадельками

Для того, щоб приготувати цю поживну і легку вечерю, необхідні такі інгредієнти:

  • вода - 450 мл
  • фарш - 300 г
  • картопля - 800 г
  • морква - 1 шт.
  • цибуля - 1 шт.
  • болгарський перець - 1 шт.
  • горох (заморожений або свіжий) - 100 г
  • томатна паста - 2 ст. л.
  • олія - 2-3 ст. л.
  • сіль - до смаку
  • перець - до смаку
  • паприка - до смаку
  • зелень - до смаку

Як готувати овочеве рагу з фрикадельками

Приготування рагу розпочинається з фрикадельок. Для цього додайте в фарш трохи солі, перцю та паприки - проте не більше, ніж по 1 ч. л.

Фарш для фрикадельок можна використовувати будь-який, відповідно до своїх вподобань - для більш ситних виробів варто обирати фарш зі свинини, а для більш дієтичних - індичий або курячий.

Перемішайте інгредієнти, злегка відбийте фарш і сформуйте з маси фрикадельки розміром з волоський горіх. Щоб фарш не липнув до рук, змочіть долоні водою.

Ідеальна вечеря: рецепт овочевого рагу з фрикадельками на кожен день

Як готувати фрикадельки (скриншот / Пан Фартух - прості рецепти)

Розігрійте олію в чавунній каструлі, викладіть фрикадельки та обсмажте їх до рум'яної скоринки з кожного боку. Тим часом почистьте і наріжте на маленькі кубики цибулю. Всипте цибулю до просмажених фрикадельок.

Почистьте і наріжте соломкою моркву, вкиньте її до інгредієнтів за 2 хвилини після цибулі. Перець помийте та наріжте соломкою, видаливши плодоніжку та насіння. Додайте перець до рагу, перемішайте страву і готуйте все протягом 5-7 хвилин.

Ідеальна вечеря: рецепт овочевого рагу з фрикадельками на кожен день

Як готувати овочеве рагу з фрикадельками (скриншот / Пан Фартух - прості рецепти)

Після цього додайте томатну пасту, перемішайте страву і тушкуйте рагу декілька хвилин. Помийте, почистьте і наріжте кубиками картоплю, промийте шматочки в холодній воді.

До рагу всипте трохи солі, перцю та паприки, а тоді додайте картоплю та горох. Ретельно перемішайте інгредієнти та залийте страву водою так, щоб рідина повністю покривала овочі.

Накрийте посуд кришкою і готуйте рагу на слабкому вогні протягом пів години, до повної готовності картоплі. Готове рагу розкладіть по тарілках і за бажанням прикрасьте подрібненою зеленню.

Раніше ми писали про те, як готувати рулет з лаваша з м'ясним фаршем.

А також розповідали, як готувати печеню з м'ясом та картоплею в горщиках.

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