RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

Сливочный суп с курицей: рецепт несложного блюда для изысканного обеда или ужина

Как готовить сливочный суп с курицей (иллюстративное фото: GettyImages)
Автор: Людмила Рябухіна

Сливочный суп с курицей - легкое блюдо для обеда или ужина. Готовить такое первое блюдо достаточно просто, а вкус этого сливочного супа - непревзойденный.

О том, как готовить сливочный суп с курятиной, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный Telegram-канал "рецепти від mil_alexx".

Что нужно для сливочного супа с курицей

Для того, чтобы приготовить вкусный суп с курятиной и сливками, необходимы такие ингредиенты:

  • вода - 2,5 л
  • сливки (жирность 15-20%) - 200 мл
  • куриные бедра маринованные - 450 г
  • макароны - 2 горсти
  • помидоры - 100 г
  • болгарский перец - 150 г
  • лук - 100 г
  • чеснок - 2-3 зубчика
  • растительное масло - для жарки
  • соль - по вкусу
  • перец горошком - 3-4 шт.
  • лавровый лист - 1 шт.
  • зелень петрушки - по вкусу

Как готовить сливочный суп с курицей

Для того, чтобы приготовить сливочный суп с курицей, положите маринованные по-домашнему куриные бедра в кастрюлю с толстыми стенками и залейте мясо водой.

Варить курятину нужно 15 минут, после чего бульон необходимо слить и залить мясо чистой водой. Добавьте в воду соль по вкусу, перец горошком и лавровый лист. Варите куриные бедра еще 20 минут.

Тем временем приготовьте зажарку. Лук почистьте и нарежьте на маленькие кубики. Перец очистьте от семян и плодоножки и нарежьте соломкой.

Помидоры для сливочного супа нужно помыть и нарезать на кубики, а чеснок - почистить и пропустить через пресс.

Разогрейте на сковороде масло и обжарьте лук вместе с перцем до размягчения, в течение 5 минут. После этого вбросьте к ингредиентам помидоры и добавьте чеснок.

Постоянно перемешивая овощи, готовьте зажарку еще в течение 5 минут. После этого переложите ее в бульон с курицей. Также добавьте в суп макароны и варите блюдо около 15 минут или меньше, в соответствии с сортом макарон.

Достаньте из супа отваренную курицу, нарежьте ее на небольшие кусочки, отделив от кости, и верните в суп. Влейте в блюдо теплые сливки и перемешайте ингредиенты. Перед подачей украсьте сливочный суп с курицей измельченной зеленью.

Кстати, недавно мы писали о том, как готовить овощное рагу с фрикадельками.

А также рассказывали о том, как готовить рулет из лаваша с мясом.

Читайте РБК-Украина в Google News
РецептыГотовка