Сливочный суп с курицей: рецепт несложного блюда для изысканного обеда или ужина

Сливочный суп с курицей - легкое блюдо для обеда или ужина. Готовить такое первое блюдо достаточно просто, а вкус этого сливочного супа - непревзойденный.
О том, как готовить сливочный суп с курятиной, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный Telegram-канал "рецепти від mil_alexx".
Для того, чтобы приготовить вкусный суп с курятиной и сливками, необходимы такие ингредиенты:
Для того, чтобы приготовить сливочный суп с курицей, положите маринованные по-домашнему куриные бедра в кастрюлю с толстыми стенками и залейте мясо водой.
Варить курятину нужно 15 минут, после чего бульон необходимо слить и залить мясо чистой водой. Добавьте в воду соль по вкусу, перец горошком и лавровый лист. Варите куриные бедра еще 20 минут.
Тем временем приготовьте зажарку. Лук почистьте и нарежьте на маленькие кубики. Перец очистьте от семян и плодоножки и нарежьте соломкой.
Помидоры для сливочного супа нужно помыть и нарезать на кубики, а чеснок - почистить и пропустить через пресс.
Разогрейте на сковороде масло и обжарьте лук вместе с перцем до размягчения, в течение 5 минут. После этого вбросьте к ингредиентам помидоры и добавьте чеснок.
Постоянно перемешивая овощи, готовьте зажарку еще в течение 5 минут. После этого переложите ее в бульон с курицей. Также добавьте в суп макароны и варите блюдо около 15 минут или меньше, в соответствии с сортом макарон.
Достаньте из супа отваренную курицу, нарежьте ее на небольшие кусочки, отделив от кости, и верните в суп. Влейте в блюдо теплые сливки и перемешайте ингредиенты. Перед подачей украсьте сливочный суп с курицей измельченной зеленью.
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