Вершковий суп з фрикадельками і грибами: простий рецепт смачнючої ситної страви

Суп з фрикадельками - ситна перша страва, яка готується досить швидко. А зробити суп ще смачнішим та наваристим можна, додавши рис, гриби та вершковий сир.
Про те, як готувати вершковий суп з фрикадельками, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler), з посиланням на кулінарний Telegram-канал "рецепти від mil_alexx".
Для того, щоб приготувати вершковий суп з фрикадельками, потрібні ці продукти:
Як готувати вершковий суп з фрикадельками
Картоплю потрібно помити та ретельно очистити від лушпиння, навіть, якщо картопля молода. Інакше суп матиме неприємну гіркуватість.
Почищену картоплю наріжте на великі кубики, пересипте в глибоку каструлю, додайте рис, залийте водою і поставте посуд на вогонь. Щоб зробити смачні фрикадельки для супу, почистьте цибулю, половину подрібніть ножем або пропустіть через м'ясорубку.
Змішайте подрібнену цибулю з фаршем, додайте сіль та перець до смаку. Ретельно перемішайте всі інгредієнти для фрикадельок і зліпіть невеликі кульки.
Спочатку фрикадельки необхідно обсмажити в 1 ст. л. олії до золотистої скоринки з кожного боку. Після цього їх можна додавати до картоплі.
Помийте печериці, наріжте їх на скибочки, після чого також обсмажте до готовності в 1 ст. л. олії - на це потрібно приблизно 6-8 хвилин. Готові гриби додайте до супу з фрикадельками.
Решту цибулі наріжте кубиками і обсмажте на пательні до розм'якшення. Моркву помийте, почистьте від шкірки та натріть на терці. Додайте моркву до цибулі і смажте овочі протягом 7 хвилин, помішуючи.
Після цього пересипте засмажку до каструлі з супом. З консервованої кукурудзи злийте рідину, після чого всипте зернятка до супу з фрикадельками.
Також додайте вершковий сир та плавлений сирок. Перемішайте страву, щоб сир повністю розплавився. Варити вершковий суп з фрикадельками потрібно ще протягом 5-7 хвилин. Перед подачею присипте страву помитою і подрібненою зеленню.
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