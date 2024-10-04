Сливочный суп с фрикадельками и грибами: простой рецепт вкусного сытного блюда

Что нужно для сливочного супа с фрикадельками

Для того чтобы приготовить сливочный суп с фрикадельками, нужны эти продукты:

вода - 2 л;

растительное масло - 3 ст. л.;

куриный фарш - 400 г;

рис - 3 ст. л.;

грибы - 200-250 г;

кукуруза - 250 г;

морковь - 150 г;

картофель - 450-500 г;

лук - 250 г;

плавленый сырок - 1 пачка;

сливочный сыр - 120 г;

зелень - пучок;

соль - по вкусу;

перец - по вкусу.

Как готовить сливочный суп с фрикадельками

Картофель нужно помыть и тщательно очистить от шелухи, даже если картофель молодой. Иначе суп будет иметь неприятную горчинку.

Очищенный картофель нарежьте на большие кубики, пересыпьте в глубокую кастрюлю, добавьте рис, залейте водой и поставьте посуду на огонь. Чтобы сделать вкусные фрикадельки для супа, почистьте лук, половину измельчите ножом или пропустите через мясорубку.

Смешайте измельченный лук с фаршем, добавьте соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте все ингредиенты для фрикаделек и слепите небольшие шарики.

Сначала фрикадельки необходимо обжарить в 1 ст. л. масла до золотистой корочки с каждой стороны. После этого их можно добавлять в картофель.

Помойте шампиньоны, нарежьте их на ломтики, после чего также обжарьте до готовности в 1 ст. л. масла - на это нужно примерно 6-8 минут. Готовые грибы добавьте в суп с фрикадельками.

Оставшуюся часть лука нарежьте кубиками и обжарьте на сковороде до размягчения. Морковь помойте, почистьте от шкурки и натрите на терке. Добавьте морковь к луку и жарьте овощи в течение 7 минут, помешивая.

После этого пересыпьте зажарку в кастрюлю с супом. С консервированной кукурузы слейте жидкость, после чего всыпьте зернышки в суп с фрикадельками.

Также добавьте сливочный сыр и плавленый сырок. Перемешайте блюдо, чтобы сыр полностью расплавился. Варить сливочный суп с фрикадельками нужно еще в течение 5-7 минут. Перед подачей присыпьте блюдо помытой и измельченной зеленью.