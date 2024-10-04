Сливочный суп с фрикадельками и грибами: простой рецепт вкусного сытного блюда

Суп с фрикадельками - сытное первое блюдо, которое готовится довольно быстро. А сделать суп еще вкуснее и наваристее можно, добавив рис, грибы и сливочный сыр.
О том, как готовить сливочный суп с фрикадельками, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный Telegram-канал "рецепты от mil_alexx".
Для того чтобы приготовить сливочный суп с фрикадельками, нужны эти продукты:
Как готовить сливочный суп с фрикадельками
Картофель нужно помыть и тщательно очистить от шелухи, даже если картофель молодой. Иначе суп будет иметь неприятную горчинку.
Очищенный картофель нарежьте на большие кубики, пересыпьте в глубокую кастрюлю, добавьте рис, залейте водой и поставьте посуду на огонь. Чтобы сделать вкусные фрикадельки для супа, почистьте лук, половину измельчите ножом или пропустите через мясорубку.
Смешайте измельченный лук с фаршем, добавьте соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте все ингредиенты для фрикаделек и слепите небольшие шарики.
Сначала фрикадельки необходимо обжарить в 1 ст. л. масла до золотистой корочки с каждой стороны. После этого их можно добавлять в картофель.
Помойте шампиньоны, нарежьте их на ломтики, после чего также обжарьте до готовности в 1 ст. л. масла - на это нужно примерно 6-8 минут. Готовые грибы добавьте в суп с фрикадельками.
Оставшуюся часть лука нарежьте кубиками и обжарьте на сковороде до размягчения. Морковь помойте, почистьте от шкурки и натрите на терке. Добавьте морковь к луку и жарьте овощи в течение 7 минут, помешивая.
После этого пересыпьте зажарку в кастрюлю с супом. С консервированной кукурузы слейте жидкость, после чего всыпьте зернышки в суп с фрикадельками.
Также добавьте сливочный сыр и плавленый сырок. Перемешайте блюдо, чтобы сыр полностью расплавился. Варить сливочный суп с фрикадельками нужно еще в течение 5-7 минут. Перед подачей присыпьте блюдо помытой и измельченной зеленью.
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