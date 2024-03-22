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Вершина цинізму. Дивіться, що окупанти зараз роблять із драмтеатром у Маріуполі

Як зараз виглядає Маріупольський драмтеатр (колаж: РБК-Україна)
Автор: Василина Копитко

Росіяни у Маріуполі намагаються приховати наслідки своїх воєнних злочинів і створити ілюзію процвітаючого міста. Зараз вони відбудовують драмтеатр, на який у березні 2022 року скинули авіабомби.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Маріупольської міської ради в Telegram.

Як зараз виглядає драмтеатр в Маріуполі

"Так виглядає наш Маріупольський драмтеатр в окупації. Російські будівельники продовжують демонтувати будівлю. Вони виконують монтаж та кладуть цеглу, розробляють ґрунт екскаватором", - йдеться у повідомленні.

Також у міськраді зазначають, що окупанти обіцяють наступного року вже закінчити роботи та показувати у театрі вистави.

"Таким чином, вони хочуть змусити маріупольців забути про злочини росіян", - додають у міськраді.

Нагадаємо, що 16 березня виповнилося два роки, як росіяни скинули дві авіабомби на театр, перед яким великими літерами був напис "ДЕТИ". У цей час у будівлі ховалися сотні маріупольських родин із дітьми. Багато так і не змогли врятуватися.

Дані щодо кількості загиблих різняться, офіційно називають близько 600 загиблих, ще кілька сотень - поранених.

Як зараз виглядає драмтеатр (фото: Telegram/Маріупольська міська рада) 

Додамо також, що 16 березня, до роковин російського авіаудару по драмтеатру, по всій Україні пройшли заходи вшанування загиблих. Зокрема у Львові провели акцію "Діти" - біля міських театрів зробили такий же напис, який був перед драмтеатром у Маріуполі, коли російська авіація на нього скинула бомби. Також в пам'ять про жертв запалили свічки.

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