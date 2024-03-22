RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Верх цинизма. Смотрите, что оккупанты сейчас делают с драмтеатром в Мариуполе

Как сейчас выглядит Мариупольский драмтеатр (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

Россияне в Мариуполе пытаются скрыть последствия своих военных преступлений и создать иллюзию преуспевающего города. Сейчас они отстраивают драмтеатр, на который в марте 2022 года сбросили авиабомбы.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Мариупольского городского совета в Telegram.

Как сейчас выглядит драмтеатр в Мариуполе

"Так выглядит наш Мариупольский драмтеатр в оккупации. Российские строители продолжают демонтировать здание. Они производят монтаж и кладут кирпич, разрабатывают грунт экскаватором", - говорится в сообщении.

Также в горсовете отмечают, что оккупанты обещают в следующем году уже закончить работы и показывать в театре представления.

"Таким образом они хотят заставить мариупольцев забыть о преступлениях россиян", - добавляют в горсовете.

Напомним, что 16 марта исполнилось два года, как россияне сбросили две авиабомбы на театр, перед которым заглавными буквами была надпись "ДЕТИ". В это время в здании прятались сотни мариупольских семей с детьми. Многие так и не смогли спастись.

Данные по количеству погибших отличаются, официально называют около 600 погибших, еще несколько сотен - раненых.

Как сейчас віглядит драмтеатр (фото: Telegram/Мариупольский городской совет)

Добавим также, что 16 марта, к годовщине российского авиаудара по драмтеатру, по всей Украине прошли мероприятия в память о погибших. В частности, во Львове провели акцию "Дети" - возле городских театров сделали такую же надпись, которая была перед драмтеатром в Мариуполе, когда российская авиация на него сбросила бомбы. Также в память о жертвах зажгли свечи.

Читайте РБК-Украина в Google News
МариупольВойна в УкраинеОккупанты