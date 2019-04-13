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Верные навсегда: сеть в восторге от видео с морской пехотой

STYLERЖизнь    13.04.2019 - 19:04
Верные навсегда: сеть в восторге от видео с морской пехотой
Морская пехота Украины (фото: facebook.com/desnaukr)

Морские пехотинцы всегда готовы к самым сложным боевым заданиям

Морские пехотинцы в составе Объединенных сил достойно выполняют сложные боевые задачи и всегда отважно и решительно подтверждают лозунг - "Верный всегда!".  Об этом говорится на Facebook-странице Операции объединенных сил.

В ООС отметили, что даже подразделения, отведенные с "нулевых" позиций на отдых и восстановление, ежедневно совершенствуют навыки, полученные в боевых столкновениях с врагом. Потому что через некоторое время они снова вернутся на "нули", чтобы бить оккупанта еще профессиональнее.

Морская пехота Украины в действии (видео: facebook.com/pressjfo.news/)

Пользователи сети пришли в восторг от видео, на котором показана подготовка морской пехоты Украины.

"Молодцы. Рашку надо гнать с Украины";

"Героям Слава".

Напомним, что на Донбассе серьезно обострилась ситуация. При этом среди украинских военных есть погибший и раненые. Боевики 20 раз обстрелял позиции Объединенных сил.

Ранее сообщалось о том, что боевики на Донбассе выпустили более 30 мин в сторону украинских позиций. При этом потерь среди военнослужащих ООС не было.

Мы также писали о том, что на Донбассе возле линии разграничения подорвалась женщина во время уборки на кладбище в Верхнеторецком. Ей было 54-года. По словам полиции, взрыв произошел, когда она пыталась вытащить из могилы искусственные цветы.

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