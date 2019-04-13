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Вірні назавжди: мережа в захваті від відео з морською піхотою

STYLERЖиття    13.04.2019 - 19:04
Вірні назавжди: мережа в захваті від відео з морською піхотою
Морська піхота України (фото: facebook.com/desnaukr)

Морські піхотинці завжди готові до найскладніших бойових завдань

Морські піхотинці у складі Об'єднаних сил гідно виконують складні бойові завдання і завжди відважно і рішуче підтверджують гасло - "Вірний завжди!". Про це йдеться на Facebook-сторінці Операції об'єднаних сил.

В ООС зазначили, що навіть підрозділи, відведені з "нульових" позицій на відпочинок і відновлення, щодня вдосконалюють навички, отримані в бойових сутичках з ворогом. Тому що через деякий час вони знову повернуться на "нулі", щоб бити окупанта ще професійніше.

Морська піхота України в дії (відео: facebook.com/pressjfo.news/)

Користувачі мережі прийшли в захват від відео, на якому показана підготовка морської піхоти України.

"Молодці. Рашку треба гнати з України";

"Героям Слава".

Нагадаємо, що на Донбасі серйозно загострилася ситуація. При цьому серед українських військових є загиблий і поранені. Бойовики 20 раз обстріляв позиції Об'єднаних сил.

Раніше повідомлялося про те, що бойовики на Донбасі випустили більше 30 мін у бік українських позицій. При цьому втрат серед військовослужбовців ООС не було.

Ми також писали про те, що на Донбасі біля лінії розмежування підірвалася жінка під час прибирання на кладовищі в Верхньоторецькому. Їй було 54 роки. За словами поліції, вибух стався, коли вона намагалася витягти з могили штучні квіти.

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