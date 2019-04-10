Боевики на Донбассе выпустили более 30 мин в сторону украинских позиций

Иллюстративное фото (ООС)

Потерь среди военнослужащих ООС нет

На Донбассе за прошедшие сутки, 9 апреля, боевики выпустили 31 мину калибра 120 и 82 мм в сторону украинских военнослужащих. Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил, потерь в ООС нет.

Отмечается, что российско-оккупационные войска 13 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом семь раз применили запрещенное минскими договоренностями вооружение.

"Также враг обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - добавили в пресс-центре.

В частности, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреляли позиции украинских войск девять раз вблизи населенных пунктов Павлополь, Пески, Широкино, Гнутово, Авдеевка, Верхнеторецкое.

Четыре обстрела были проведены боевиками в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" в районе н.п. Екатериновка, Новоалександровка, Золотое-4.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие обстрелов нет. Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил. По данным разведки, 9 апреля одного оккупанта были уничтожены, четверо ранены", - отметили в ООС.

С начала среды, 10 апреля, противник обстрелял из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов украинских бойцов в районе Песков. Потерь среди личного состава нет.

"На все обстрелы противника наши защитники ответили огнем. Потери оккупантов уточняются", - отметили в пресс-центре.

Напомним, 8 апреля на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз обстреляли украинские позиции, один военный погиб, трое получили ранения.