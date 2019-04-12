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На Донбассе серьезно обострилась ситуация, есть погибший и раненые

Новости » Происшествия    12.04.2019 - 08:22
На Донбассе серьезно обострилась ситуация, есть погибший и раненые
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

В зоне ООС на Донбассе погиб один военный, еще восемь получили ранения

В зоне операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе украинские войска понесли большие потери. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что 11 апреля противник 20 раз обстрелял позиции Объединенных сил, при этом четыре раза с применением запрещенного минскими соглашениями вооружения. Обстрелы зафиксированы в районе Лебединского, Павлополя, Новотроицкого, Гнутово, Водяного, Авдеевки и Катериновки.

"Во время обстрелов один украинский защитник погиб, восемь военнослужащих получили ранения", - говорится в сообщении.

По данным разведки, украинские бойцы уничтожили девять боевиков, еще восемь ранены. С утра противник дважды обстрелял позиции Объединенных сил в районе Пищевика и Чермалыка.

На Донбассе серьезно обострилась ситуация, есть погибший и раненые

 

Напомним, ранее спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе по ситуации на Донбассе Мартин Сайдик заявил о необходимости объявления пасхального перемирия.

Отметим, накануне в МИД России заявили, что от итогов выборов 2019 в Украине зависит судьба нормандского формата по урегулированию на Донбассе.

 

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Темы: Новости ООС
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