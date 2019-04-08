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На Донбассе возле линии разграничения подорвалась женщина

Новости » Происшествия    08.04.2019 - 11:14
На Донбассе возле линии разграничения подорвалась женщина
Иллюстративное фото (facebook.com/yana.smelyanskaya)

Женщина подорвалась во время уборки на кладбище в Верхнеторецком

В Верхнеторецком Донецкой области во время уборки на кладбище подорвалась мирная жительница. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Донецкой области.

Сообщается, что 54-летняя местная жительница получила осколочные ранения, подорвавшись на неустановленном предмете во время уборки на кладбище. По данным полиции, взрыв произошел, когда она потянула из могилы искусственные цветы.

"Женщина получила осколочные ранения туловища и головы. Пострадавшая была госпитализирована в больницу города Торецка, где ей была оказана необходимая медицинская помощь. Сейчас женщина уже находится дома", - говорится в сообщении.

Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего, по факту подрыва открыто уголовное производство по ч.2 ст.258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе до сих пор закрыты два пункта пропуска "Гнутово" и "Марьинка". Первый на прошлой неделе закрыли на реконструкцию, второй - после обстрелов.

Отметим, в зоне операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе в результате боевых действий 7 апреля ранен один украинский военный.

 

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