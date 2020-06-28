Вернутся мощные ливни: синоптик рассказала, какие области под ударом

Погода в Украине 29 июня будет жаркой и влажной. Синоптик предупреждает о том, что в западных областях, где наблюдаются рекордные уровни осадков, солнечная погода будет недолгой – уже вечером в понедельник дожди вернутся и в эти области. Также дожди накроют восток, Одесскую и Николаевскую области. Об этом синоптик Наталья Диденко написала в своем профиле в Facebook.

По данным синоптика, дожди будут преимущественно кратковременными.

"Завтра, 29-го июня кратковременные дожди с грозами пройдут на Востоке Украины, в Прикарпатье, вдоль западной границы, локально в Одесской и Николаевской. Север и Центр окажутся в основном сухой атмосферной участке. Карта 1. Вечером 29-го июня вновь на Западе Украины станет дождей", - сообщила синоптик.

Погода в Украине 29 июня (карта: facebook.com/tala.didenko)

Также Диденко рассказала, как изменится температура 29 июня.

"Температура воздуха существенно не изменится, в большинстве областей жарко, + 26 + 32 градуса. В Киеве понедельник даст выйти на начало рабочей недели в белом льне, темных очках, тканевом обуви - кто ездит в офисы. Во вторник уже понадобятся зонты - в Киеве ожидается дождь, гроза", - добавила синоптик.

В своем прогнозе синоптик также рассказала, какая погода ждет украинцев во вторник.

"30-го июня из Украины пройдет атмосферный фронт: ночью ливни ожидаются в западной части Украины, днем полоса грозовых дождей вытянется от Черниговщины, Киевщины через центральную часть в Одесскую область. И еще в Крыму периодически польет. Карта 2", - подытожила она.

Погода в Украине 30 июня (карта: facebook.com/tala.didenko)

Напомним, что ранее в Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Ранее РБК-Украина писало, что из-за сильных ливней без света остаются населенные пункты в двух областях.