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Без света остаются населенные пункты в двух областях

Новости » Происшествия     28.06.2020 - 12:02
Без света остаются населенные пункты в двух областях
Фото: последствия паводков (dsns.gov.ua)

Без света остались 11 населенных пунктов

По состоянию на сегодня в Украине из-за наводнения остаются обесточенными 11 населенных пунктов. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Без света остались населенные пункты в Закарпатской и Ивано-Франковской областях.

РБК-Украина писало, что на прошлой неделе западные области накрыли сильные дожди, в результате которых образовались паводки. В реках поднялся уровень воды на несколько метров, который залил дома и улицы в городах и селах. Некоторые города остались без газа.

Напомним, по состоянию на 28 июня 2020 года из зоны паводков эвакуировали 1656 людей.

Ранее сообщалось, синоптики предупредили о возможных паводках в Киевской и Одесской областях.

Отметим, что Украина обратилась за помощью с ликвидацией последствий мощных наводнений в западных регионах к Европейскому союзу и НАТО.

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Автор: Анастасия Рокитна

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