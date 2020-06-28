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В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности

Новости » Происшествия     28.06.2020 - 12:50
В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности
Фото: спасатели (РБК-Украина)

Речь идет о восточных, Сумской областях

Синоптики объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности в Украине. Речь идет о восточных, Сумской областях и Крыме.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Также завтра в Запорожской области будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Ранее синоптики Гидрометцентра прогнозировали, что сегодня грозовые дожди охватят северные, западные, Винницкую, Житомирскую и Киевскую области. На остальной территории синоптики прогнозируют солнечную погоду.

Впрочем, Киев сегодня будут заливать дожди с грозами. Температура воздуха днем будет колебаться от +29 до +31 градуса.

Добавим, синоптики дали прогноз погоды на июль: ожидается до +41 градуса тепла и сильные ливни с грозами и шквалами ветра.

Напомним, синоптики предупредили о возможных паводках в Киевской и Одесской областях.

Также отметим, что по состоянию на 28 июня 2020 года из зоны паводков эвакуировали 1656 человек.

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Автор: Анастасия Рокитна

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