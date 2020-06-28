Повернуться потужні зливи: синоптик розповіла, які області під ударом

Погода в Україні 29 червня буде спекотною і вологою. Синоптик попереджає про те, що в західних областях, де спостерігаються рекордні рівні опадів, сонячна погода буде недовгою – уже ввечері в понеділок дощі повернуться і в ці області. Також дощі накриють схід, Одеську і Миколаївську області. Про це синоптик Наталка Діденко написала у своєму профілі в Facebook.

За даними синоптика, дощі будуть переважно короткочасними.

"Завтра, 29-го червня короткочасні дощі з грозами пройдуть на Сході України, на Прикарпатті, вздовж західного кордону, локально на Одещині та Миколаївщині. Північ та Центр опиняться у переважно сухій атмосферній ділянці. Карта 1. Ввечері 29-го червня знову на Заході України побільшає дощів", - повідомила синоптик.

Погода в Україні 29 червня (карта: facebook.com/tala.didenko)

Також Діденко розповіла, як зміниться температура 29 червня.

"Температура повітря суттєво не зміниться, у більшості областей спекотно, +26+32 градуси. У Києві понеділок дасть вийти на початок робочого тижня у білому льоні, темних окулярах, тканинному взутті - хто їздить в офіси. У вівторок вже знадобляться парасолі - у Києві очікується дощ, гроза", - додала синоптик.

У своєму прогнозі синоптик також розповіла, яка погода чекає на українців під вівторок.

"30-го червня через Україну пройде атмосферний фронт: вночі зливи очікуються в західній частині України, вдень смуга грозових дощів витягнеться від Чернігівщини, Київщини через центральну частину до Одещини. І ще в Криму періодично поллє. Карта 2", - підсумувала вона.

Погода в Україні 30 червня (карта: facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, що раніше в Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Раніше РБК-Україна писало, що із-за сильних злив без світла залишаються населені пункти у двох областях.