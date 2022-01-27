ru ua
Чт, 27 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Верка Сердючка спела песню про Бандеру на популярном шоу (видео)

Новина українською →
Четверг 27 января 2022 19:20
Верка Сердючка спела песню про Бандеру на популярном шоу (видео) Фото: Верка Сердючка (instagram.com/v_serduchka)
Автор: Владимир Костырин

Верка Сердючка спела знаменитую песню "Батько наш Бандера" на сцене на новогоднем концерте "Дизель Шоу" в Киеве.

Хотя патриотический хит в исполнении артиста Андрея Данилко прозвучала еще в конце декабря, соответствующее видео появилось в сети только сейчас.

На ролике видно, как после выступления Сердючки со своей группой на сцену поднялась девочка, чтобы вручить знаменитости цветы, и обнять звезду.

"Захотелось к мамочке", - прокомментировала такой чувственный жест ребенка актриса Инна Белоконь, которая играет роль мамы Верки Сердючки.

"А почему к мамочке захотелось?" - спросил у девочки Данилко.

На что маленькая поклонница, очевидно, не расслышав вопроса, просто представилась: "Даша".

"Ну, тогда я спою тебе", - отреагировала Сердючка, и начала без музыкального сопровождения исполнять "Батько наш - Бандера, Україна - мати!"

Публика в зале сразу начала аплодировать, услышав такой экспромт, и далее к исполнению подключились остальные участники группы.

Видео: Верка Сердючка исполнила песню "Батько наш Бандера" на "Дизель Шоу"

Напомним, перед этим нардепы в Верховной Раде тоже исполняли песню "Батько наш Бандера" на камеру, такими образом поддержав запущенный львовскими школьниками тренд в ТікТок, который стремительно набрал большую популярность в интернете.

Читайте РБК-Украина в Google News
Андрей Данилко Верка Сердючка Дизель шоу Бандера
LITE
Взять на заметку: Кейт Миддлтон вышла в свет в платье с трендовым принтом весны
Взять на заметку: Кейт Миддлтон вышла в свет в платье с трендовым принтом весны