Верка Сердючка спела песню про Бандеру на популярном шоу (видео)

Верка Сердючка спела знаменитую песню "Батько наш Бандера" на сцене на новогоднем концерте "Дизель Шоу" в Киеве.

Хотя патриотический хит в исполнении артиста Андрея Данилко прозвучала еще в конце декабря, соответствующее видео появилось в сети только сейчас.

На ролике видно, как после выступления Сердючки со своей группой на сцену поднялась девочка, чтобы вручить знаменитости цветы, и обнять звезду.

"Захотелось к мамочке", - прокомментировала такой чувственный жест ребенка актриса Инна Белоконь, которая играет роль мамы Верки Сердючки.

"А почему к мамочке захотелось?" - спросил у девочки Данилко.

На что маленькая поклонница, очевидно, не расслышав вопроса, просто представилась: "Даша".

"Ну, тогда я спою тебе", - отреагировала Сердючка, и начала без музыкального сопровождения исполнять "Батько наш - Бандера, Україна - мати!"

Публика в зале сразу начала аплодировать, услышав такой экспромт, и далее к исполнению подключились остальные участники группы.

Видео: Верка Сердючка исполнила песню "Батько наш Бандера" на "Дизель Шоу"