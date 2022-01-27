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Вєрка Сердючка заспівала пісню про Бандеру на популярному шоу (відео)

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Четвер 27 січня 2022 19:20
Вєрка Сердючка заспівала пісню про Бандеру на популярному шоу (відео) Фото: Вєрка Сердючка (instagram.com/v_serduchka)
Автор: Володимир Костирін

Вєрка Сердючка заспівала знамениту пісню "Батько наш Бандера" на сцені на новорічному концерті "Дизель Шоу" в Києві.

Хоча патріотичний хіт у виконанні артиста Андрія Данилка прозвучала ще наприкінці грудня, відповідне відео з'явилося в мережі тільки зараз.

На ролику видно, як після виступу Сердючки зі своєю групою на сцену піднялася дівчинка, щоб вручити знаменитості квіти, і обійняти зірку.

"Захотілося до матусі", - прокоментувала такий чуттєвий жест дитини актриса Інна Білокінь, яка грає роль мами Вєрки Сердючки.

"А чому до матусі захотілося?" - запитав у дівчинки Данилко.

На що маленька прихильниця, очевидно, не розчувши питання, просто представилася: "Даша".

"Ну, тоді я заспіваю тобі", - відреагувала Сердючка, і почала без музичного супроводу виконувати "Батько наш - Бандера, Україна - мати!"

Публіка в залі відразу почала аплодувати, почувши такий експромт, і далі до виконання долучилися інші учасники групи.

Відео: Вєрка Сердючка виконала пісню "Батько наш Бандера" на "Дизель Шоу"

Нагадаємо, перед цим нардепи у Верховній Раді теж виконували пісню "Батько наш Бандера" на камеру, такими чином підтримавши запущений львівськими школярами тренд у ТікТок, який стрімко набрав велику популярність в інтернеті.

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Андрій Данилко Верка Сердючка Дизель шоу Бандера
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