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Вєрка Сердючка переспівала свій хіт "Жениха хотела" українською (відео)

Вєрка Сердючка (фото: (фото: instagram.com/v_serduchka)
Автор: Іванна Пашкевич

Співачка Вєрка Сердючка під час свого концерту, який відбувся 19 серпня у Дніпрі, переспівала українською свій російськомовний хіт "Жениха хотела".

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok користувача під ніком dreamy_devil30.

Так, у ролику зірка спочатку нагадала, як звучала стара версія пісні, а потім представила оновлену.

"Піструна хотіла,

Ось і залетіла,

Лай-ла-ла-ла-ла,

Піструна хотіла,

Вчасно так зуміла,

Лай-ла-ла-ла-ла,

Ну хто ж не хоче піструна, ла-ла", - заспівала Сердючка.

@dreamy_devil30 #сердючка  оригинальный звук - dreamy_devil30

За словами виконавиці, "так вийшло навіть точніше".

"Я сказав, я старі пісні перекладати не буду. Їй 300 років, а я переклала, знаєте, яку пісню? Покажу вам фрагментик. Мені здається, що навіть точніше вийшло", - прокоментував Данилко.

До слова, оригінальна версія пісні "Жениха хотела" була записана 2004 року в дуеті з російською співачкою Глюкозою.

Реакція фанів

Юзері високо оцінили українську версію пісні.

Вєрка Сердючка (фото: (фото: instagram.com/v_serduchka)

  • Ай українською так гарно, це б завірусилось огого
  • На українській мові - це взагалі вогонь !!!
  • Ну гарно ж звучить ! Чому б не відразу так
  • А українською крутіше
  • Ну піструна можна було замінити іншим словом) і українською крутіше

Нагадаємо, Андрій Данилко неодноразово потрапляв у скандали, спричинені його небажанням перекладати свої російськомовні хіти українською мовою. Зокрема, артиста піддали критиці за виступ у київському Osocor Residence і за відмову брати участь у фестивалі ATLAS UNITED 2024.

Наприкінці липня виконавець в інтерв'ю латвійському телеканалу пояснив, чому він не розглядає російську мову як мову окупантів.

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Андрій ДанилкоВєрка СердючкаЗірки шоу-бізнесу