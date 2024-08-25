Вєрка Сердючка переспівала свій хіт "Жениха хотела" українською (відео)

Так, у ролику зірка спочатку нагадала, як звучала стара версія пісні, а потім представила оновлену.

"Піструна хотіла,

Ось і залетіла,

Лай-ла-ла-ла-ла,

Піструна хотіла,

Вчасно так зуміла,

Лай-ла-ла-ла-ла,

Ну хто ж не хоче піструна, ла-ла", - заспівала Сердючка.

За словами виконавиці, "так вийшло навіть точніше".

"Я сказав, я старі пісні перекладати не буду. Їй 300 років, а я переклала, знаєте, яку пісню? Покажу вам фрагментик. Мені здається, що навіть точніше вийшло", - прокоментував Данилко.

До слова, оригінальна версія пісні "Жениха хотела" була записана 2004 року в дуеті з російською співачкою Глюкозою.

Реакція фанів

Юзері високо оцінили українську версію пісні.

Вєрка Сердючка (фото: (фото: instagram.com/v_serduchka)

Ай українською так гарно, це б завірусилось огого

На українській мові - це взагалі вогонь !!!

Ну гарно ж звучить ! Чому б не відразу так

А українською крутіше

Ну піструна можна було замінити іншим словом) і українською крутіше

Нагадаємо, Андрій Данилко неодноразово потрапляв у скандали, спричинені його небажанням перекладати свої російськомовні хіти українською мовою. Зокрема, артиста піддали критиці за виступ у київському Osocor Residence і за відмову брати участь у фестивалі ATLAS UNITED 2024.

Наприкінці липня виконавець в інтерв'ю латвійському телеканалу пояснив, чому він не розглядає російську мову як мову окупантів.