Вєрка Сердючка переспівала свій хіт "Жениха хотела" українською (відео)

Співачка Вєрка Сердючка під час свого концерту, який відбувся 19 серпня у Дніпрі, переспівала українською свій російськомовний хіт "Жениха хотела".
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok користувача під ніком dreamy_devil30.
Так, у ролику зірка спочатку нагадала, як звучала стара версія пісні, а потім представила оновлену.
"Піструна хотіла,
Ось і залетіла,
Лай-ла-ла-ла-ла,
Піструна хотіла,
Вчасно так зуміла,
Лай-ла-ла-ла-ла,
Ну хто ж не хоче піструна, ла-ла", - заспівала Сердючка.
@dreamy_devil30 #сердючка оригинальный звук - dreamy_devil30
За словами виконавиці, "так вийшло навіть точніше".
"Я сказав, я старі пісні перекладати не буду. Їй 300 років, а я переклала, знаєте, яку пісню? Покажу вам фрагментик. Мені здається, що навіть точніше вийшло", - прокоментував Данилко.
До слова, оригінальна версія пісні "Жениха хотела" була записана 2004 року в дуеті з російською співачкою Глюкозою.
Юзері високо оцінили українську версію пісні.
Вєрка Сердючка (фото: (фото: instagram.com/v_serduchka)
Нагадаємо, Андрій Данилко неодноразово потрапляв у скандали, спричинені його небажанням перекладати свої російськомовні хіти українською мовою. Зокрема, артиста піддали критиці за виступ у київському Osocor Residence і за відмову брати участь у фестивалі ATLAS UNITED 2024.
Наприкінці липня виконавець в інтерв'ю латвійському телеканалу пояснив, чому він не розглядає російську мову як мову окупантів.