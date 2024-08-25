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Верка Сердючка перепела свой хит "Жениха хотела" на украинском (видео)

Верка Сердючка (фото: (фото: instagram.com/v_serduchka)
Автор: Иванна Пашкевич

Певица Верка Сердючка во время своего концерта, который состоялся 19 августа в Днепре, перепела на украинском свой русскоязычный хит "Жениха хотела".

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok пользователя под ником dreamy_devil30.

Так, в ролике звезда сначала напомнила, как звучала старая версия песни, а затем представила обновленную.

"Піструна хотіла,

Ось і залетіла,

Лай-ла-ла-ла-ла,

Піструна хотіла,

Вчасно так зуміла,

Лай-ла-ла-ла-ла,

Ну хто ж не хоче піструна, ла-ла", - спела Сердючка.

@dreamy_devil30 #сердючка оригинальный звук - dreamy_devil30

По словам исполнительницы, "так получилось даже точнее".

"Я сказал, я старые песни переводить не буду. Ей 300 лет, а я перевела, знаете, какую песню? Покажу вам фрагмент. Мне кажется, что даже точнее получилось", - прокомментировал Данилко.

К слову, оригинальная версия песни "Жениха хотела" была записана в 2004 году в дуэте с российской певицей Глюкозой.

Реакция фанатов

Юзеры высоко оценили украинскую версию песни.

Верка Сердючка (фото: (фото: instagram.com/v_serduchka)

  • Ай українською так гарно, це б завірусилось огого
  • На українській мові - це взагалі вогонь !!!
  • Ну гарно ж звучить ! Чому б не відразу так
  • А українською крутіше
  • Ну піструна можна було замінити іншим словом) і українською крутіше

Напомним, Андрей Данилко неоднократно попадал в скандалы, вызванные его нежеланием переводить свои русскоязычные хиты на украинский язык. В частности, артист был подвергнут критике за выступление в киевском Osocor Residence и за отказ принимать участие в фестивале ATLAS UNITED 2024.

В конце июля исполнитель в интервью латвийскому телеканалу объяснил, почему он не рассматривает русский язык как язык окупантов.

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Андрей ДанилкоВерка СердючкаЗвезды шоу-бизнеса