Верка Сердючка в белых колготках покаталась на банане (фото)

Верка Сердючка после поездки в Нью-Йорк, где они с мамой гуляли по Центральному парку, уже успела порадовать фанатов фотографией, сделанной в Киеве.

Так, в Instagram-аккаунте украинской суперзвезды появился снимок, на котором видно, как Андрей Данилко в образе Верки Сердючки катается по Днепру на надувном плавсредстве, который в народе называют "бананом". Компанию в "покатушках" по днепровских волнах на желтом аттракционе Данилко составила мама Верки Сердючки (Инна Белоконь).

Верка Сердючка на фото - в привычном образе - со звездой на голове, ярком костюме и белых колготках.

Верка Сердючка покаталась на банане по Днепру (фото: instagram.com/v_serduchka)

Пользователей сети здорово повеселил этот снимок.

Никто так не поднимет настроение как Сердючка!

Точно. Ничего такого не делают, а смешно. Самородок.

Божечки! Если бы я увидела это вживую! Просто класс!

С возвращением в родную гавань!

Главное, чтоб ЗВЕЗДА не утонула.

Плывут акулы шоу-бизнеса.

Я валяюсь просто!!!

Андрей, благодарю за то, что ты есть! Мы земляки, полтавчане, и ты для меня большая отрада и вдохновение. Удачи тебе во всем, вдохновения на новые проекты и достижения, счастья и Божьей помощи.

Эти нарядные колготы.

Ранее мы писали о том, что Андрей Данилко откровенно рассказал о планах Насти Каменских и Потапа относительно детей.