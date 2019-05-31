Вєрка Сердючка в білих колготках покаталася на банані (фото)

Вєрка Сердючка після поїздки в Нью-Йорк, де вони з мамою гуляли по Центральному парку, вже встигла порадувати фанатів фотографією, зробленою в Києві.

Так, в Instagram-акаунті української суперзірки з'явився знімок, на якому видно, як Андрій Данилко в образі Вєрки Сердючки катається по Дніпру на надувному плавзасобі, який в народі називають "бананом". Компанію в "покатушках" по дніпровських хвилях на жовтому атракціоні Данилку склала мама Вєрки Сердючки (Інна Білоконь).

Вєрка Сердючка на фото - в звичному образі - з зіркою на голові, яскравому костюмі та білих колготках.

Вєрка Сердючка покаталася на банані по Дніпру (фото: instagram.com/v_serduchka)

Користувачів мережі неабияк повеселив цей знімок.

Ніхто так не підіймає настрій як Сердючка!

Точно. Нічого такого не роблять, а смішно. Самородок.

Божечки! Якщо б я побачила це вживу! Просто клас!

З поверненням у рідну гавань!

Головне, щоб ЗІРКА не потонула.

Пливуть акули шоу-бізнесу.

Я валяюся просто!!!

Андрій, дякую за те, що ти є! Ми земляки, полтавці, і ти для мене велика відрада і натхнення. Удачі тобі у всьому, натхнення на нові проекти та досягнення, щастя і Божої допомоги.

Ці ошатні колготи.

Раніше ми писали про те, що Андрій Данилко відверто розповів про плани Насті Каменських і Потапа щодо дітей.