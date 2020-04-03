Верховный Суд поставил точку в деле Зайцевой и Дронова: какой приговор

Зайцева и Дронов на суде (коллаж РБК-Украина)

Верховный Суд рассмотрел жалобу Зайцевой и Дронова на приговор

Алена Зайцева и Геннадий Дронов в режиме видеоконференции из-за карантина приняли участие в судебном заседании по рассмотрению кассационных жалоб на приговор по делу о смертельном ДТП в Харькове на Сумской. 3 апреля судьи Верховного Суда в Киеве вынесли решение по фигурантам, согласно которому осужденные будут отбывать весь срок лишения свободы - 10 лет.

Напомним, что адвокат Дронова ранее во второй раз подал кассационную жалобу на приговор - сначала ее оставили без изменений из-за допущенных ошибок и дали время на ее исправление.

Сегодня на суде в связи с карантинными ограничениями представителей СМИ на заседание не должны были пускать, а также лиц, которые не являются участниками процесса. Сами фигуранты могли принимать участие в заседании в режиме онлайн.

Зайцеву и Дронова не изменили приговор - решение Верховного Суда (Фото: facebook.com/pavlovskynews)

Ранее сообщалось, что адвокат Дронова добивается того, чтобы дело вернули в суд первой инстанции, что будет означать его новое рассмотрение.

При этом родные погибших высказывали опасение, что из-за пандемии коронавируса дело могут отправить на новое рассмотрение или же просто замять.

Резонансная авария в Харькове на улице Сумская произошла осенью 2017 года. После столкновения автомобилей Зайцевой и Дронова, машину Зайцевой отбросило на остановку, где стояло много людей. Всего в этой аварии получили ранения 11 человек, из которых 6 - погибли. Киевский райсуд Харькова признал Елену Зайцеву и Геннадия Дронова виновными в совершении смертельного ДТП и приговорил обоих на срок по 10 лет лишения свободы.

Зайцевой и Дронову еще осталось отбывать наказание 8 лет.

Алена Зайцева сидит в ГУ "Покровский исправительный центр № 79" в Днепропетровской области, в секторе минимального уровня безопасности с облегченными условиями содержания.

Геннадий Дронов отбывает наказание в ГУ "Крюковская исправительная колония № 29" в Полтавской области.