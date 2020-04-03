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Верховний Суд поставив крапку у справі Зайцевої та Дронова: який вирок

STYLERЖиття    03.04.2020 - 15:51
Верховний Суд поставив крапку у справі Зайцевої та Дронова: який вирок
Зайцева і Дронов на суді (колаж РБК-Україна)

Верховний Суд розглянув скаргу Зайцевої та Дронова на вирок

Олена Зайцева і Геннадій Дронов в режимі відеоконференції через карантин взяли участь у судовому засіданні по розгляду касаційних скарг на вирок у справі про смертельну ДТП у Харкові на Сумській. 3 квітня судді Верховного Суду в Києві винесли рішення по фігурантам, згідно з яким засуджені будуть відбувати весь термін позбавлення волі - 10 років.

Нагадаємо, що адвокат Дронова раніше вдруге подав касаційну скаргу на вирок - спочатку її залишили без змін через допущені помилки і дали час на її виправлення.

Сьогодні на суді у зв'язку з карантинними обмеженнями представників ЗМІ на засідання не повинні були пускати, а також осіб, які не є учасниками процесу. Самі фігуранти могли брати участь у засіданні в режимі онлайн.

Верховний Суд поставив крапку у справі Зайцевої та Дронова: який вирок

Зайцевій та Дронову не змінили вирок - рішення Верховного Суду (Фото: facebook.com/pavlovskynews)

Раніше повідомлялося, що адвокат Дронова домагається того, щоб справу повернули до суду першої інстанції, що означатиме її новий розгляд.

При цьому рідні загиблих висловлювали побоювання, що через пандемію коронавіруса справу можуть відправити на новий розгляд або ж просто зам'яти.

Резонансна аварія у Харкові на вулиці Сумська сталася восени 2017 року. Після зіткнення автомобілів Зайцевої та Дронова, машину Зайцевої відкинуло на зупинку, де стояло багато людей. Всього в цій аварії отримали поранення 11 осіб, з яких 6 - загинули. Київський райсуд Харкова визнав Олену Зайцеву і Геннадія Дронова винними у скоєнні смертельної ДТП і засудив обох на термін до 10 років позбавлення волі.

Зайцевій та Дронову ще залишилося відбувати покарання 8 років.

Олена Зайцева сидить в ГУ "Покровський виправний центр № 79" в Дніпропетровській області, сектор мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання.

Геннадій Дронов відбуває покарання в ГУ "Крюківська виправна колонія № 29" у Полтавській області.

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Новини України ДТПАлена ЗайцеваГеннадий ДроновСуд
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