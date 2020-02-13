В Верховной Раде нашли очередную зраду: что известно

В украинском парламенте депутатам закупили новые гаджеты
В Верховной Раде парламентариям закупили новые ноутбуки. Народный депутат от фракции "Европейская солидарность", экс-глава Института национальной память, историк Владимир Вятрович обратил внимание на то, что клавиатуры гаджетов оснащены только английскими и российскими буквами. Фото устройства в парламенте он опубликовал на своей Facebook-странице.
"ДіджЬІталізація?Планшети у парламенті замість гори паперів - це добре. Але нахіба на клавіатурі російські літери?" - написал он.
Отметим, что в комментариях Вятровичу написали, что это не планшеты, а ноутбуки. К тому же, на украинскую раскладку можно легко перейти. Люди написали, что это стандартная поставка, в украинских магазинах все гаджеты такие.