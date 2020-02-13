В Верховной Раде нашли очередную зраду: что известно

В Верховной Раде парламентариям закупили новые ноутбуки. Народный депутат от фракции "Европейская солидарность", экс-глава Института национальной память, историк Владимир Вятрович обратил внимание на то, что клавиатуры гаджетов оснащены только английскими и российскими буквами. Фото устройства в парламенте он опубликовал на своей Facebook-странице.

"ДіджЬІталізація?Планшети у парламенті замість гори паперів - це добре. Але нахіба на клавіатурі російські літери?" - написал он.

В Раду закупили новые гаджеты (фото: facebook.com/volodymyr.viatrovych)

Отметим, что в комментариях Вятровичу написали, что это не планшеты, а ноутбуки. К тому же, на украинскую раскладку можно легко перейти. Люди написали, что это стандартная поставка, в украинских магазинах все гаджеты такие.

Ну то й що. Потрібно українську мову і українську абетку налаштувати на комп'ютері за умовчанням. Замість літери "ы" буде українська "і", замість "ъ" - українська "ї", замість "э" - українська "є". І все. прогблем немає. У мене на комп'ютері також російська клавіатура.

Або вони сірі і завезені з РФ. Або апарат парламенту не виставив нормальні тендерні вимоги щодо українських літер. Це ганебно. Ну, і можна б було відкритий софт використовувати .

Це стандартна поставка для українського ринку. У магазинах електроніки всі клави такі.

Cкриншот комментариев (Facebook)