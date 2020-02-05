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В Украине хотят запретить музыку и сериалы в маршрутках: никакого шансона

STYLERЖизнь    05.02.2020 - 12:54
В Украине хотят запретить музыку и сериалы в маршрутках: никакого шансона
В маршрутках Украины исчезнет музыка (Коллаж РБК-Украина)

В украинских маршрутках вскоре может не стать музыки и сериалов

В украинских маршрутках могут исчезнуть музыка и сериалы. Это будет сделано для того, чтобы никто из пассажиров не отстаивал свое право на тишину в общественном транспорте. Соответствующий законопроект внес на рассмотрение в Верховную Раду Владимир Вятрович, о чем он и сообщил на своей Facebook-странице.

Депутат от фракции "Европейская солидарность" называет внесенный закон "законом об акустическом насилии".

"Приняв этот законопроект, парламент введет в Украине правила, которые действуют во всем цивилизованном мире. Пассажиры на всех видах транспорта смогут ехать в тишине, а не доводить водителям свое право не слушать звуки шансона или какого-то сериала. Трансляция звука музыки или фильмов на рейсах разрешено только через наушники",- написал Вятрович у себя на странице.

В комментариях украинцы отреагировали на идею о запрете музыки и сериалов в маршрутках. Люди сомневаются, что закон поддержит большинство депутатов.

  • Хороша ініціатива. Але сумніваюся, що його підтримає монобільшість. Вони і закон про мову не ухвалили б, якби їм випало це робити.
  • Володимир, нам спочатку потрібно пасажирський транспорт довести до ладу, а потім думати за навушники.
  • Давайте туди ж, в обов'язки пасажира: будь-який контент зі звуком - виключно в навушниках. Це, ніби, базова ввічливість один до одного, але поки що - неочевидна для деяких пасажирів. Три фільми і два мультики з планшетів в радіусі п'яти метрів навколо себе здатні звести з розуму найтерплячішого з пасажирів.

В Украине хотят запретить музыку и сериалы в маршрутках: никакого шансонаСкриншот комментариев

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