В Украине хотят запретить музыку и сериалы в маршрутках: никакого шансона

В украинских маршрутках вскоре может не стать музыки и сериалов
В украинских маршрутках могут исчезнуть музыка и сериалы. Это будет сделано для того, чтобы никто из пассажиров не отстаивал свое право на тишину в общественном транспорте. Соответствующий законопроект внес на рассмотрение в Верховную Раду Владимир Вятрович, о чем он и сообщил на своей Facebook-странице.
Депутат от фракции "Европейская солидарность" называет внесенный закон "законом об акустическом насилии".
"Приняв этот законопроект, парламент введет в Украине правила, которые действуют во всем цивилизованном мире. Пассажиры на всех видах транспорта смогут ехать в тишине, а не доводить водителям свое право не слушать звуки шансона или какого-то сериала. Трансляция звука музыки или фильмов на рейсах разрешено только через наушники",- написал Вятрович у себя на странице.
В комментариях украинцы отреагировали на идею о запрете музыки и сериалов в маршрутках. Люди сомневаются, что закон поддержит большинство депутатов.
Скриншот комментариев