Верховная Рада пополнится еще одним комиком: стало известно имя

Продюсер, певец и по совместительству комик Сергей Сивохо идет в Верховную Раду Украины от партии "Слуга народа". Об этом сообщают источники, передают "Вести".

Комик решил избираться по мажоритарному округу №49. Центр округа находится в городе Константиновка Донецкой области.

Фото: (camelotnews net)

К слову, Сергей Сивохо родился 8 февраля 1969 года. В детстве любил читать: увлекался исторической литературой, документальными эссе, и фантастикой. Жил в Донецке, затем переехал в Киев.

Закончил музыкальную школу по классу баяна. В армии освоил специальность "оператор подъёмно-козловых устройств". Позже Сергей закончил Донецкий политехнический институт по специальности - инженер-металлург, второе высшее образование - экономист-юрисконсульт.

Фото: (camelotnews net)

Далее Сивохо участвовал в командах КВН, где исполнил первые в истории музыкальные пародии. Впоследствии в разных телепередачах пародировал Евгения Киселева, Матвея Ганапольского, Михаила Шуфутинского и других.

Напомним, что 13 июня соратник Ляшко, нардеп из "Радикальной партии" Сергей Рыбалка во второй раз стал отцом.

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