Верховна Рада поповниться ще одним коміком: стало відомо ім'я

Продюсер, співак і за сумісництвом комік Сергій Сивохо йде у Верховну Раду України від партії "Слуга народу". Про це повідомляють джерела, передають "Вести".

Комік вирішив обиратися за мажоритарним округом №49. Центр округу знаходиться в місті Костянтинівка Донецької області.

Фото: (camelotnews net)

До речі, Сергій Сивохо народився 8 лютого 1969 року. В дитинстві любив читати: захоплювався історичною літературою, документальними есе, і фантастикою. Жив у Донецьку, потім переїхав до Києва.

Закінчила музичну школу по класу баяна. В армії освоїв спеціальність "оператор підйомно-козлових пристроїв". Пізніше Сергій закінчив Донецький політехнічний інститут за фахом - інженер-металург, друга вища освіта - економіст-юрисконсульт.

Фото: (camelotnews net)

Далі Сивохо брав участь в командах КВК, де виконав перші в історії музичні пародії. Згодом у різних телепередачах пародіював Євгена Кисельова, Матвія Ганапольського, Михайла Шуфутинського та інших.

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