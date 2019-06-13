ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

У соратника Ляшко родилась двойня: фото счастливого нардепа

STYLERЖизнь    13.06.2019 - 12:48
У соратника Ляшко родилась двойня: фото счастливого нардепа
Сергей Рыбалка стал отцом двойни (фото: коллаж РБК-Украина)

Известный нардеп Сергей Рыбалка стал отцом двойни

13 июня соратник Ляшко, нардеп из "Радикальной партии" Сергей Рыбалка во второй раз стал отцом. Жена 40-летнего депутата родила двойню. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

"Сегодня у нас с Анастасией Байбородиной родилось двое казаков! Любимая, спасибо тебе бесконечно за это невероятное счастье", - написал нардеп, опубликовав соответствующий снимок.

У соратника Ляшко родилась двойня: фото счастливого нардепаСергей Рыбалка стал отцом двойни (фото: facebook.com/sergey.v.rybalka)

Подписчики порадовались за нардепа и осыпали его лучшими пожеланиями:

  • Поздравляем! Пусть растут на радость родным.
  • Поздравляем родителей! А Ваши казаки пусть растут здоровыми и счастливыми, под мирным украинским небом!
  • Доброй судьбы, добрых людей, крепкого здоровья! Будьте счастливы!

У соратника Ляшко родилась двойня: фото счастливого нардепа

Сергей Рыбалка стал отцом двойни (фото: facebook.com/sergey.v.rybalka)

Напомним, Владимир Зеленский в новом видеообращении заявил о том, что решение о роспуске Верховной Рады было правильным. Пользователи сети бурно отреагировали на слова президента Украины.

Также мы писали о том, что бывший посол США в Украине Стивен Пайфер высказал уверенность, что в случае полномасштабной вооруженной интервенции ВС РФ в Украину ВСУ способны отразить атаку.

Травмирует детей: Мосийчук впал в истерику из-за гей-парада в Киеве А пол кто мыть будет? Заместителя Садового облили краской (видео)
Новости Украины нардеп
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь