У соратника Ляшко родилась двойня: фото счастливого нардепа

Известный нардеп Сергей Рыбалка стал отцом двойни
13 июня соратник Ляшко, нардеп из "Радикальной партии" Сергей Рыбалка во второй раз стал отцом. Жена 40-летнего депутата родила двойню. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Facebook.
"Сегодня у нас с Анастасией Байбородиной родилось двое казаков! Любимая, спасибо тебе бесконечно за это невероятное счастье", - написал нардеп, опубликовав соответствующий снимок.
Сергей Рыбалка стал отцом двойни (фото: facebook.com/sergey.v.rybalka)
Подписчики порадовались за нардепа и осыпали его лучшими пожеланиями:
Сергей Рыбалка стал отцом двойни (фото: facebook.com/sergey.v.rybalka)
Напомним, Владимир Зеленский в новом видеообращении заявил о том, что решение о роспуске Верховной Рады было правильным. Пользователи сети бурно отреагировали на слова президента Украины.
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