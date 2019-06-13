У соратника Ляшко родилась двойня: фото счастливого нардепа

Сергей Рыбалка стал отцом двойни (фото: коллаж РБК-Украина)

Известный нардеп Сергей Рыбалка стал отцом двойни

13 июня соратник Ляшко, нардеп из "Радикальной партии" Сергей Рыбалка во второй раз стал отцом. Жена 40-летнего депутата родила двойню. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

"Сегодня у нас с Анастасией Байбородиной родилось двое казаков! Любимая, спасибо тебе бесконечно за это невероятное счастье", - написал нардеп, опубликовав соответствующий снимок.

Сергей Рыбалка стал отцом двойни (фото: facebook.com/sergey.v.rybalka)

Подписчики порадовались за нардепа и осыпали его лучшими пожеланиями:

Поздравляем! Пусть растут на радость родным.

Поздравляем родителей! А Ваши казаки пусть растут здоровыми и счастливыми, под мирным украинским небом!

Доброй судьбы, добрых людей, крепкого здоровья! Будьте счастливы!

Сергей Рыбалка стал отцом двойни (фото: facebook.com/sergey.v.rybalka)

Напомним, Владимир Зеленский в новом видеообращении заявил о том, что решение о роспуске Верховной Рады было правильным. Пользователи сети бурно отреагировали на слова президента Украины.

Также мы писали о том, что бывший посол США в Украине Стивен Пайфер высказал уверенность, что в случае полномасштабной вооруженной интервенции ВС РФ в Украину ВСУ способны отразить атаку.