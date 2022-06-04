Вера Брежнева разорвала все связи с Россией и возможно разошлась с Меладзе
Украинская певица Вера Брежнева, которая уехала из России в Польшу для помощи беженцам, отреклась от РФ навсегда.
Об этом заявила российским СМИ ее PR-менеджер Анастасия Драпеко.
"Нет, не работаю с Верой Брежневой. Брежневой больше нет в России, она сюда не вернется, - рассказала Драпеко.
Ранее стало известно, что с певицей из-за ее позиции по войне в Украине отказались работать многие российские компании. Артистка лишилась рекламных контрактов, гонораров, корпоративов, гастролей в России, где она работала большую часть времени.
Развод с Меладзе?
В последнее время появились слухи, что Брежнева разошлась с Константином Меладзе из-за его молчания по поводу российской агрессии в Украине. С 24 февраля продюсер не сказал ни слова в поддержку родины его жены.
Сообщается, что 59-летний Константин Меладзе решил переждать войну на территории Италии. Продюсер очень беспокоится из-за своих российских бизнесов, ведь публичное осуждение кремлевского режима может негативно отразиться на развитии его дел в России.
Константин Меладзе и Вера Брежнева пока никак не комментировали свой возможный развод.
Меладзе и Брежнева возможно разошлись (фото: amur.info)
Как мы ранее писали, 18-летняя дочь Меладзе уехала из Украины и рассказала о дальнейших планах. Сейчас она живет там со своим отцом.