ru ua
Сб, 04 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Вера Брежнева разорвала все связи с Россией и возможно разошлась с Меладзе

Новина українською →
Суббота 04 июня 2022 10:16
Вера Брежнева разорвала все связи с Россией и возможно разошлась с Меладзе Фото: Вера Брежнева порвала отношения с РФ (Facebook/Вера Брежнева)
Автор: Styler

Украинская певица Вера Брежнева, которая уехала из России в Польшу для помощи беженцам, отреклась от РФ навсегда.

Об этом заявила российским СМИ ее PR-менеджер Анастасия Драпеко.

"Нет, не работаю с Верой Брежневой. Брежневой больше нет в России, она сюда не вернется, - рассказала Драпеко.

Ранее стало известно, что с певицей из-за ее позиции по войне в Украине отказались работать многие российские компании. Артистка лишилась рекламных контрактов, гонораров, корпоративов, гастролей в России, где она работала большую часть времени.

Развод с Меладзе?

В последнее время появились слухи, что Брежнева разошлась с Константином Меладзе из-за его молчания по поводу российской агрессии в Украине. С 24 февраля продюсер не сказал ни слова в поддержку родины его жены.

Сообщается, что 59-летний Константин Меладзе решил переждать войну на территории Италии. Продюсер очень беспокоится из-за своих российских бизнесов, ведь публичное осуждение кремлевского режима может негативно отразиться на развитии его дел в России.

Константин Меладзе и Вера Брежнева пока никак не комментировали свой возможный развод.

Вера Брежнева разорвала все связи с Россией и возможно разошлась с МеладзеМеладзе и Брежнева возможно разошлись (фото: amur.info)

Как мы ранее писали, 18-летняя дочь Меладзе уехала из Украины и рассказала о дальнейших планах. Сейчас она живет там со своим отцом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вера Брежнева
LITE
Эти 10 вещей нужно сделать прямо сейчас, чтобы стать счастливее
Эти 10 вещей нужно сделать прямо сейчас, чтобы стать счастливее