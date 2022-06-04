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Віра Брежнєва розірвала всі зв'язки з Росією і можливо розійшлася з Меладзе

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Субота 04 червня 2022 10:16
Віра Брежнєва розірвала всі зв'язки з Росією і можливо розійшлася з Меладзе Фото: Віра Брежнєва порвала відносини з РФ (Facebook / Віра Брежнєва)
Автор: Styler

Українська співачка Віра Брежнєва, яка виїхала з Росії до Польщі для допомоги біженцям, зреклася від РФ назавжди.

Про це заявила російським ЗМІ її PR-менеджер Анастасія Драпеко.

"Ні, не працюю з Вірою Брежнєвою. Брежнєвої більше немає в Росії, вона сюди не повернеться, - розповіла Драпеко.

Раніше стало відомо, що зі співачкою через її позицію по війні в Україні відмовилися працювати багато російських компаній. Артистка позбулася рекламних контрактів, гонорарів, корпоративів, гастролей в Росії, де вона працювала більшу частину часу.

Розлучення з Меладзе?

Останнім часом з'явилися чутки, що Брежнєва розійшлася з Костянтином Меладзе через його мовчання з приводу російської агресії в Україні. З 24 лютого продюсер не сказав ні слова на підтримку батьківщини його дружини.

Повідомляється, що 59-річний Костянтин Меладзе вирішив перечекати війну на території Італії. Продюсер дуже турбується через свої російські бізнеси, адже публічне засудження кремлівського режиму може негативно відбитися на розвитку його справ у Росії.

Костянтин Меладзе і Віра Брежнєва поки ніяк не коментували своє можливе розлучення.

Віра Брежнєва розірвала всі зв'язки з Росією і можливо розійшлася з МеладзеМеладзе і Брежнєва можливо розійшлися (фото: amur.info)

Як ми раніше писали, 18-річна дочка Меладзе виїхала з України і розповіла про подальші плани. Зараз вона живе там зі своїм батьком.

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Віра Брежнєва
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