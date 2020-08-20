Египет ввел новые ограничения для туристов: что ждет украинцев

Египет ужесточил правила въезда для туристов (Фото: freepik)

В Египет на отдых украинцам станет попасть намного сложнее

В Египте ввели новые правила для въезда туристов в страну. С 1 сентября в эту страну не будут пускать путешественников, у которых нет при себе отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.

Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули объяснил, что это вынужденное решение из-за того, что во многих странах началось увеличение количества больных с COVID-19. Об этом сообщает CNN.

"Мы стремились обеспечить здоровье тех, кто приезжает в страну, и египетских граждан, поэтому мы согласились с тем, что любой турист, прибывший в страну должен пройти тестирование", - заявил Мустафа Мадбули.

Стоит отметить, что ранее украинские туристы могли посещать Египет без ограничений и без справок об отсутствии коронавируса.

В начале августа было введено ужесточение карантинного режима и туристам запретили без отрицательного теста покидать курортные зоны страны. На самые популярные курорты путешественники могли попасть без ограничений.

Напомним, ранее мы рассказывали, что нужно сделать украинским путешественникам перед тем, как отправиться на отдых в Египет или Албанию.

А также мы сообщали о том, что в Турции власти ужесточили правила посещения страны для иностранных туристов и объяснили, с чем могут столкнуться украинцы в этой стране.