ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Египет ввел новые ограничения для туристов: что ждет украинцев

Египет, Четверг 20 августа 2020 12:07
Египет ввел новые ограничения для туристов: что ждет украинцев
Египет ужесточил правила въезда для туристов (Фото: freepik)
Автор: Анна Шиканова

В Египет на отдых украинцам станет попасть намного сложнее

В Египте ввели новые правила для въезда туристов в страну. С 1 сентября в эту страну не будут пускать путешественников, у которых нет при себе отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.

Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули объяснил, что это вынужденное решение из-за того, что во многих странах началось увеличение количества больных с COVID-19. Об этом сообщает CNN.

"Мы стремились обеспечить здоровье тех, кто приезжает в страну, и египетских граждан, поэтому мы согласились с тем, что любой турист, прибывший в страну должен пройти тестирование", - заявил Мустафа Мадбули.

Стоит отметить, что ранее украинские туристы могли посещать Египет без ограничений и без справок об отсутствии коронавируса.

В начале августа было введено ужесточение карантинного режима и туристам запретили без отрицательного теста покидать курортные зоны страны. На самые популярные курорты путешественники могли попасть без ограничений.

Напомним, ранее мы рассказывали, что нужно сделать украинским путешественникам перед тем, как отправиться на отдых в Египет или Албанию.

А также мы сообщали о том, что в Турции власти ужесточили правила посещения страны для иностранных туристов и объяснили, с чем могут столкнуться украинцы в этой стране.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Египетпутешествияотдых
Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь