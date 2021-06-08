В Венгрии сломался вагон поезда Киев-Вена, который запустили на прошлой неделе

Во вторник, 8 июня, в Венгрии сломался пассажирский вагон Укрзализныци. Инцидент произошел на станции Ньиредьхаза. Вагон пришлось отцеплять. Девять пассажиров, которые ехали в нем, пересадили в местный поезд. Они без задержки продолжили путешествие.

Об этом сообщает Укрзализныця.

"Представители венгерской стороны выполняют регламентные работы и уже позволили дальнейшее движение вагона", - говорится в сообщении. Его возвратят в состав поезда на обратном пути следования. Восьмерых пассажиров, которые возвращались из Австрии и Венгрии, местным поездом доставят на станцию пересадки. После этого они продолжат движение в Украину. Эксперты выясняют причины поломки вагона. При этом поезда будут следовать согласно графику и никаких изменений не планируется.