В Венгрии сломался вагон поезда Киев-Вена, который запустили на прошлой неделе

Во вторник, 8 июня, в Венгрии сломался пассажирский вагон Укрзализныци. Инцидент произошел на станции Ньиредьхаза. Вагон пришлось отцеплять. Девять пассажиров, которые ехали в нем, пересадили в местный поезд. Они без задержки продолжили путешествие.
Об этом сообщает Укрзализныця.
"Представители венгерской стороны выполняют регламентные работы и уже позволили дальнейшее движение вагона", - говорится в сообщении.
Его возвратят в состав поезда на обратном пути следования. Восьмерых пассажиров, которые возвращались из Австрии и Венгрии, местным поездом доставят на станцию пересадки. После этого они продолжат движение в Украину.
Эксперты выясняют причины поломки вагона. При этом поезда будут следовать согласно графику и никаких изменений не планируется.
Напомним, Укрзализныця запустила поезд Киев-Вена 1 июня. При этом планируется в скором времени возобновление и других важных международных рейсов.
Мы также писали о том, что воспользоваться услугами поездов жителям Украины для короткого путешествия на выходные в Австрию или Венгрию будет сложно. Это связано с ограничениями, которые сейчас действуют в этих странах.
К примеру, для поездки в Австрию необходимо предъявить отрицательный ПЦР-тест за 72 часа или подтверждение о вакцинации. После прибытия в страну нужно сделать повторный тест. Есть и другие условия.