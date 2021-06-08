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В Венгрии сломался вагон поезда Киев-Вена, который запустили на прошлой неделе

Автор: Роман Мирончук

Во вторник, 8 июня, в Венгрии сломался пассажирский вагон Укрзализныци. Инцидент произошел на станции Ньиредьхаза. Вагон пришлось отцеплять. Девять пассажиров, которые ехали в нем, пересадили в местный поезд. Они без задержки продолжили путешествие.

Об этом сообщает Укрзализныця.

"Представители венгерской стороны выполняют регламентные работы и уже позволили дальнейшее движение вагона", - говорится в сообщении.

Его возвратят в состав поезда на обратном пути следования. Восьмерых пассажиров, которые возвращались из Австрии и Венгрии, местным поездом доставят на станцию пересадки. После этого они продолжат движение в Украину.

Эксперты выясняют причины поломки вагона. При этом поезда будут следовать согласно графику и никаких изменений не планируется.

Напомним, Укрзализныця запустила поезд Киев-Вена 1 июня. При этом планируется в скором времени возобновление и других важных международных рейсов.

Мы также писали о том, что воспользоваться услугами поездов жителям Украины для короткого путешествия на выходные в Австрию или Венгрию будет сложно. Это связано с ограничениями, которые сейчас действуют в этих странах.

К примеру, для поездки в Австрию необходимо предъявить отрицательный ПЦР-тест за 72 часа или подтверждение о вакцинации. После прибытия в страну нужно сделать повторный тест. Есть и другие условия.

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