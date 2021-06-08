В Угорщині зламався вагон поїзда Київ-Відень, який запустили минулого тижня

У вівторок, 8 червня, в Угорщині зламався пасажирський вагон Укрзалізниці. Інцидент стався на станції Ніредьгаза. Вагон довелося відчіплювати. Дев'ять пасажирів, які їхали в ньому, пересадили до місцевого поїзда. Вони без затримки продовжили подорож.

Про це повідомляє Укрзалізниця .

"Представники угорської сторони виконують регламентні роботи і вже дозволили подальший рух вагона", - йдеться в повідомленні.

Його повернуть до складу поїзда на зворотному шляху проходження. Вісьмох пасажирів, які поверталися з Австрії та Угорщини, місцевим поїздом доставлять на станцію пересадки. Після цього вони продовжать рух в Україні.

Експерти з'ясовують причини поломки вагона. При цьому поїзди прямуватимуть згідно з графіком і ніяких змін не планується.