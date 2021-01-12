В Венгрии нашли бутылку с письмом украинки, которое она написала 15 лет назад

В Венгрии нашли бутылку с письмом украинки 15-летней давности (коллаж: РБК-Украина)

В Венгрии местные жители обнаружили бутылку с письмом, которое 15 лет назад написала украинка вместе с сестрами и бросила в реку Тиса на Закарпатье.

Письмо растрогало жителей венгерского города Сегед, ведь в нем девочка просила высылать ей подарки. При этом люди не подозревали, что автор письма уже взрослая девушка. Они начали собирать игрушки и конфеты. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Автору письма Софии выполнилось уже 18 лет, она живет возле Львова и учится в Польше на маркетолога и менеджера. Записку в бутылке она вместе с сестрами бросила в реку Тиса в 2005 году.

"Добрый день, меня зовут Соня, но все зовут Ньоня. Мне 3 года, я отдыхаю на Тисе в августе (ред.: Год не прочитывается). Кто нашел - присылайте подарки по следующему адресу. Я буду ждать", - говорится в письме.

Девушка рассказала, что письмо было написано, когда она с семьей ездила отдыхать на Тису. При этом она уже не помнит, как писали это письмо ее сестры, поскольку была маленькой. После того как они засунули его в бутылку и бросили в реку, то больше не вспоминали о нем.

О том, что бутылку с письмом нашли в Венгрии София узнала от почетного консула Венгрии во Львове, которая к ней приехала. После находки в Венгрии бутылки ей стала интересна история этой страны.

В Венгрии нашли бутылку с письмом украинки 15-летней давности (видео: radiosvoboda.org)

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