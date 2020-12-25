Колядку "Щедрик" исполнили на вершине гор: это звучание вас заворожит (видео)

Всемирно известную украинскую колядку "Щедрик" Николая Леонтовича виртуозно исполнили музыканты из Азербайджана. Они записали композицию на вершине гор, она получила совершенно удивительное звучание.
Ролик с "Щедриком" опубликовал на YouTube посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский.
"Талантливая украинская музыкант Полина Десятниченко специально приехала из Канады в Азербайджан изучать искусство мугама. А созданный украинско-азербайджанский тандем позволил украинскому "Щедрику" зазвучать по-новому с помощью старинных азербайджанских музыкальных инструментов", – подписал видео Каневский.
Музыканты придали "Щедрику" новое звучание
В комментариях украинцы восхищаются исполнением украинской колядки музыкантами.
Как мы ранее писали, военный хор ВВС из США поздравил украинцев с приближающимися праздниками Рождества и Нового года и исполнил популярную песню-колядку "Щедрик".
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