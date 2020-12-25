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Колядку "Щедрик" исполнили на вершине гор: это звучание вас заворожит (видео)

Пятница 25 декабря 2020 15:17
Колядку "Щедрик" исполнили на вершине гор: это звучание вас заворожит (видео)
Колядку "Щедрик" сыграли музыканты из Азербайджана (Скриншот с YouTube)
Автор: Людмила Жукова

Всемирно известную украинскую колядку "Щедрик" Николая Леонтовича виртуозно исполнили музыканты из Азербайджана. Они записали композицию на вершине гор, она получила совершенно удивительное звучание.

Ролик с "Щедриком" опубликовал на YouTube посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский.

"Талантливая украинская музыкант Полина Десятниченко специально приехала из Канады в Азербайджан изучать искусство мугама. А созданный украинско-азербайджанский тандем позволил украинскому "Щедрику" зазвучать по-новому с помощью старинных азербайджанских музыкальных инструментов", – подписал видео Каневский.

Музыканты придали "Щедрику" новое звучание

В комментариях украинцы восхищаются исполнением украинской колядки музыкантами.

  • На повторі, аж мурахи по шкірі. Які молодці, аплодую.
  • Карабах це Азербайджан, Крим це Україна!
  • На фоне величавых гор, наш Щедрик зазвучал по-новому!!! Мурашки по телу....
  • Дякую за оригінальне виконання з гір Кавказу! Повага!
  • Початок неймовірної щедрівки.
  • Очень красиво!

Как мы ранее писали, военный хор ВВС из США поздравил украинцев с приближающимися праздниками Рождества и Нового года и исполнил популярную песню-колядку "Щедрик".

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