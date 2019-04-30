В Венесуэле протестующих давили бронемашинами (видео 18+)

Протестующих в Венесуэле давили военными автомобилями. Видео инцидента опубликовал журналист Алехандро Альварез на своей странице в Twitter.

На шокирующих кадрах видно, как бронеавтомобиль разгоняется и наезжает на толпу людей. При этом некоторым удается убежать и не попасть под колеса военного авто.

Но около пяти человек все же оказались под колесами машины. После того, как автомобиль наехал на людей, он спокойно развернулся и уехал.

Протестующих в Венесуэле давят бронеавтомобилями (видео: twitter.com/aletweetsnews)

В настоящее время данных о пострадавших нет.

Напомним, что в Венесуэле правительство ограничило доступ населения к некоторым социальным сетям после того, как лидер венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо заявил о восстании группы военных.

Ранее сообщалось о том, что военные в Венесуэле готовы оказать помощь оппозиции в свержении президента страны Николаса Мадуро. По словам оппозиции, в армии приняли верное решение и готовы поддержать оппозицию.

Также сообщалось, что Министерство финансов США внесло в санкционный список главу Министерства иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса и венесуэльскую судью Кэрол Падилью.