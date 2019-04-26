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Минфин США ввел санкции против главы МИД Венесуэлы

Новости » Политика    26.04.2019 - 20:27
Минфин США ввел санкции против главы МИД Венесуэлы
Фото: Министерство финансов США (flickr.com)

Глава МИД и венесуэльский судья попали в черный список за их роль в коррумпированном правительстве президента Николаса Мадуро

Министерство финансов Соединенных Штатов Америки внесло в список санкций главы Министерства иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса и венесуэльскую судью Кэрол Падилью. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение американского ведомства.

Отмечается, что они внесены в черный список за их роль в коррумпированном правительстве президента Николаса Мадуро.

"Соединенные Штаты не будут стоять в стороне и наблюдать, как незаконный режим Мадуро лишает венесуэльский народ его богатства, человечности и права на демократию", - заявил министр финансов Стивен Мнучин.

В соответствии с условиями режима санкции, гражданам Соединенных Штатов запрещено вести бизнес с ними, а их активы в стране замораживаются.

Ранее РБК-Украина сообщало, что лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в рамках операции "Свобода", которая направлена на прекращение узурпации власти в Венесуэле, призвал своих сторонников выйти 1 мая на марш.

Кроме того, президент США Дональд Трамп продлил срок действия ряда санкций США против Венесуэлы. В документе сказано, что "ситуация в Венесуэле продолжает представлять неординарную и чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов".

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