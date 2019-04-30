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Военные Венесуэлы готовы помочь в свержении Мадуро, - Гуайдо

Новости » Политика    30.04.2019 - 14:04
Военные Венесуэлы готовы помочь в свержении Мадуро, - Гуайдо
Фото: Хуан Гуайдо (Голос Америки)

По словам лидера венесуэльсткой оппозиции Гуайдо, в армии "приняли верное решение" и готовы поддержать оппозицию

Военные в Венесуэле выразили готовность помочь оппозиции в свержении президента страны Николаса Мадуро. Об этом заявил Хуан Гуайдо на на своей странице в Twitter.

"В настоящее время я встречаюсь с основными подразделениями наших вооруженных сил, чтобы дать старт финальной стадии "Операции Свобода" ", - написал Гуайдо.

По словам лидера венесуэльсткой оппозиции Гуайдо, в армии "приняли верное решение" и готовы поддержать оппозицию, чтобы оказаться "на правильной стороне в истории". Военные, как утверждает Гуайдо, "будут развертывать силы, чтобы добиться прекращения узурпации".

Гуайдо выразил уверенность, что отстранение Мадуро от власти - "необратимый процесс".

"Народ Венесуэлы, необходимо, чтобы мы вышли вместе на улицу, чтобы поддержать демократические силы и вернуть нашу свободу. Организовать и совместно мобилизовать основные воинские части", - призвал Гуайдо. 

Ранее РБК-Украина сообщало, что лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил, что надеется на помощь победителей парламентских выборов в Испании в решении кризиса в стране. По словам оппозиционого лидера, досрочные парламентские выборы в Испании являются "торжеством демократии". 

Кроме того, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что отменил митинг на западе страны из-за того, что его не пропустила "диктатура". 

Сообщается, что на 1 мая в Венесуэле запланированы массовые протесты, которые станут "крупнейшим маршем в истории Венесуэлы", а также "окончательным этапом" попытки Гуайдо вступить в должность, чтобы назначить новые выборы.

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