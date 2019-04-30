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В Венесуэле ограничили доступ к соцсетям после обращения Гуайдо к военным

Новости » Общество    30.04.2019 - 15:35
В Венесуэле ограничили доступ к соцсетям после обращения Гуайдо к военным
Фото: Хуан Гуайдо (twitter.com/jguaido)

В Венесуэле, в частности, не доступны Twitter и Periscope

В Венесуэле ограничили доступ к некоторым социальным сетям после появления сообщения лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо о восстании группы военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на неправительственную организацию (НПО) NetBlocks, которая занимается мониторингом блокировок в интернете.

"Многие интернет-сервисы были ограничены в Венесуэле на фоне военного восстания в поддержку операции "Свобода", - говорится на странице организации в Twitter.

По данным NetBlocks, в Венесуэле, в частности, не доступны Twitter и Periscope.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что военные в Венесуэле выразили готовность помочь оппозиции в свержении президента страны Николаса Мадуро. 

Кроме того, лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил, что надеется на помощь победителей парламентских выборов в Испании в решении кризиса в стране. По словам оппозиционого лидера, досрочные парламентские выборы в Испании являются "торжеством демократии". 

Сообщается, что в Венесуэле 1 мая запланированы массовые протесты, которые станут "крупнейшим маршем в истории Венесуэлы", а также "окончательным этапом" попытки Гуайдо вступить в должность, чтобы назначить новые выборы.

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