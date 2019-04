В Венесуэле ограничили доступ к соцсетям после обращения Гуайдо к военным

В Венесуэле, в частности, не доступны Twitter и Periscope

В Венесуэле ограничили доступ к некоторым социальным сетям после появления сообщения лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо о восстании группы военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на неправительственную организацию (НПО) NetBlocks, которая занимается мониторингом блокировок в интернете.

"Многие интернет-сервисы были ограничены в Венесуэле на фоне военного восстания в поддержку операции "Свобода", - говорится на странице организации в Twitter.

По данным NetBlocks, в Венесуэле, в частности, не доступны Twitter и Periscope.

Urgent: Multiple internet services restricted in #Venezuela amid military-supported uprising following #OperacionLibertad calls; incident ongoing - follow live article for updates #KeepItOn #30Abr https://t.co/9qTM20Ps62 pic.twitter.com/Nc1WD1xOO7