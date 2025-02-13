Венера зробить астрономічний сюрприз усім закоханим 14 лютого: про що мова
Планета Венера, яка названа на честь римської богині кохання, повністю виправдає свою назву у день святого Валентина. Саме 14 лютого вона досягне своєї максимальної яскравості й помилуватися нею можна буде за допомогою бінокля.
Що відомо про фази Венери та її яскравість на небі, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Live Science.
Венера зараз панує на нічному небі після заходу сонця, і виправдовує своє прізвисько "вечірня зірка". Це завжди найяскравіша планеті на нічному небі й поступається за яскравістю лише Сонцю та Місяцю. Вона досягає величини -4,9 свого найбільшого блиску саме у середині лютого.
Згодом її яскравість почне згасати й за прогнозами науковців, знову вона буде у такій позиції в вечірньому небі не раніше вересня 2026 року.
10 січня Венера досягла своєї найвищої точки на вечірньому небі, а 22 березня її яскравість буде потоплена у світлі сонця. Найяскравіший вечірній вигляд буде якраз посередині між цими двома датами, а саме - ввечері 14 лютого, після заходу сонця.
Видимість і яскравість Венери є результатом того, де вона обертається навколо Сонця в Сонячній системі. Будучи другою планетою від Сонця, Венера завжди знаходиться поблизу Землі, тому має фази, подібні до фаз Місяця, якщо дивитися на неї з нашої планети.
Коли Венера наближається до Землі - як це відбувається прямо зараз, вона стискається до півмісяця. Попри те, що 14 лютого він був освітлений лише на 27%, його близькість до Землі в той час дасть нам найяскравіше зображення планети за весь рік.
До 1 березня Венера буде освітлена лише на 14%, тож зараз чудовий час, щоб побачити Венеру в телескоп прямо у своєму дворі або в хороший бінокль для спостереження за небом.
Надзвичайна яскравість Венери виникає не тільки тому, що вона наближається до Землі. Вона також відносно велика, а її хмарні шари мають високу відбивну здатність.
Після заходу сонця в цей День святого Валентина дійсно випаде рідкісна можливість, оскільки з цього моменту яскравість планети почне ставати дедалі меншою і меншою. У березні Венеру вже буде складно побачити у вечірньому небі.
Пройшовши через сяйво сонця наприкінці березня, планета з'явиться на досвітньому небі та досягне свого найбільшого ранкового блиску 27 квітня.
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