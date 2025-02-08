Як "політати" онлайн у космосі з астронавтами МКС та відчути себе на борту станції

Сучасні технології дозволяють нам побачити нашу планету з неймовірної перспективи. Цілодобова 4K-трансляція Землі з МКС - це неймовірна можливість побачити нашу планету з космосу.

Де можна дивитися онлайн-трансляцію Землі з МКС разом з астронавтами, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на NASA.

Трансляція з МКС має не лише розважальну, а й наукову цінність. Вона дозволяє вченим спостерігати за змінами на поверхні Землі, такими як погодні умови, природні катастрофи та зміни в екосистемах.

Крім того, трансляція надихає людей на вивчення космосу та підвищує інтерес до наукових досліджень.

Де дивитися

Найкращий спосіб "політати" у космосі разом з астронавтами МКС - це офіційний канал NASA на YouTube. Саме там ведеться цілодобова трансляція.

Також трансляцію можна шукати на сайтах, які розповідають про останні космічні дослідження та новини - наприклад, на сайті NASA або на сайті компанії SEN.

Що можна побачити

Під час трансляції можна побачити різноманітні природні явища та об'єкти. Це можуть бути світлові бурі, полярні сяйва, урагани та інші погодні явища.

Також можна спостерігати за містами та їхнім світловим забрудненням, великими водоймами та горами. Іноді в кадр потрапляють космічні апарати або навіть інші планети.

Цікаві факти