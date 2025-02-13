Венера сделает астрономический сюрприз всем влюбленным 14 февраля: о чем речь

Планета Венера, которая названа в честь римской богини любви, полностью оправдает свое название в день святого Валентина. Именно 14 февраля она достигнет своей максимальной яркости и полюбоваться ею можно будет с помощью бинокля.

Что известно о фазах Венеры и ее яркости на небе, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Live Science.

Венера сейчас царит на ночном небе после захода солнца, и оправдывает свое прозвище "вечерняя звезда". Это всегда самая яркая планета на ночном небе и уступает по яркости только Солнцу и Луне. Она достигает величины -4,9 своего наибольшего блеска именно в середине февраля.

Впоследствии ее яркость начнет угасать и по прогнозам ученых, снова она будет в такой позиции в вечернем небе не раньше сентября 2026 года.

10 января Венера достигла своей наивысшей точки на вечернем небе, а 22 марта ее яркость будет утоплена в свете солнца. Самый яркий вечерний вид будет как раз посередине между этими двумя датами, а именно - вечером 14 февраля, после захода солнца.

Видимость и яркость Венеры является результатом того, где она вращается вокруг Солнца в Солнечной системе. Будучи второй планетой от Солнца, Венера всегда находится вблизи Земли, поэтому имеет фазы, подобные фазам Луны, если смотреть на нее с нашей планеты.

Когда Венера приближается к Земле - как это происходит прямо сейчас, она сжимается до полумесяца. Несмотря на то, что 14 февраля он был освещен лишь на 27%, его близость к Земле в то время даст нам самое яркое изображение планеты за весь год.

До 1 марта Венера будет освещена лишь на 14%, поэтому сейчас отличное время, чтобы увидеть Венеру в телескоп прямо в своем дворе или в хороший бинокль для наблюдения за небом.

Необычайная яркость Венеры возникает не только потому, что она приближается к Земле. Она также относительно велика, а ее облачные слои имеют высокую отражательную способность.

После захода солнца в этот День святого Валентина действительно выпадет редкая возможность, поскольку с этого момента яркость планеты начнет становиться все меньше и меньше. В марте Венеру уже будет сложно увидеть в вечернем небе.

Пройдя через сияние солнца в конце марта, планета появится на предрассветном небе и достигнет своего наибольшего утреннего блеска 27 апреля.